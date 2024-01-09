Mohawk Industries, Inc.邀请您参加 2023 年第四季度收益电话会议

佐治亚州，卡尔霍恩, Jan. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 将于 2024 年 2 月 8 日（星期四）发布 2023 年第四季度收益报告，欢迎您收听该公司将于美国东部时间 2024 年 2 月 9 日（星期五）上午 11:00 直播的电话会议。



内容： Mohawk Industries, Inc. 2023 年第四季度收益电话会议 时间： 美国东部时间

2024 年 2 月 9 日上午 11:00 网址： www.mohawkind.com

选择投资者信息 方式： 通过互联网直播 - 只需登录上述网址或通过以下链接注册参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10185489/fb57257e00

直播电话会议：拨打 1-833-630-1962（美国/加拿大）

拨打 1-412-317-1843（国际）

如果您在指定时间无法收听，您可在 2024 年 3 月 8 日前拨打：1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（国际）并输入会议编号 3161276 收听回放。



关于 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球领先的地板材料制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的产品。Mohawk 采用垂直整合生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和石塑地材生产提供了竞争优势。我们依托业内领先的创新方式推出多种产品和技术，令公司品牌在市场上脱颖而出，满足所有改造和新建工程的需求。我们拥有业内最受认可的品牌，包括：American Olean、Daltile、Decortiles、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。过去二十年里，Mohawk 已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国等地。

联系方式：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239