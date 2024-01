Nexity_Bilan semestriel du contrat de liquidité

COMMUNIQUÉ RELATIF AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ Paris, 9 janvier 2024, 17h45 CEST

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NEXITY à BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

231.888 titres Nexity,

1.207.667 euros.

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l'achat, 354.152 titres, pour un montant de 5.233.354 € (1.622 transactions).

A la vente, 307.976 titres, pour un montant de 4.502.820 € (1.857 transactions).

Il est rappelé que

Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 186.202 titres Nexity

1.910.596 €

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de : A l'achat, 331.240 titres, pour un montant de 7.888.945 € (1.795 transactions).

A la vente, 266.124 titres, pour un montant de 6.522.470 € (1.990 transactions).

Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 96.267 titres Nexity

3.855.967 €

Au 6 janvier 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 116.892 titres Nexity

2.887.803 €

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP

Code ISIN : FR0010112524

