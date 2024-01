IBA - Information réglementée

IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 9 janvier 2024, 18h

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 5 janvier 2024.

Dans sa notification, Vallcara Limited a indiqué qu'à la suite d'une acquisition ou cession de titres ou de droits de vote, sa participation totale dans IBA SA a augmenté et sa participation dans les actions IBA assorties de droits de vote a franchi à la hausse le seuil de 1 % en date du 02/01/2024.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote

Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote Notification par : Une personne qui notifie seule

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à la notification :

Date du dépassement du seuil : 02/01/2024

Seuil franchi (en %) : 1%

Dénominateur : 40.595.290

Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

Vallcara Limited est détenue à 100 % par Vallgesa Limited (C 58154), une société enregistrée à Malte.

Additional information

Vallcara Limited reçoit les actions de sa société sœur Solvanova Limited, cette dernière devant être liquidée en 2024. Vallcara Ltd. peut exercer tous les droits de vote reçus de Solvanova Limited.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2.000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Valérie Van Impe

Paralegal

+32479267809

legal@iba-group.com

Pièce jointe