Correction: Crossject présentera au Biotech Showcase le 9 janvier à 16 h30 (Horaire de San Francisco)

Communiqué de presse

Crossject présentera au Biotech Showcase le 9 janvier à 16 h30 (Horaire de San Francisco)

Dijon, France 09 janvier, 2024 -- Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d’urgence fera une présentation lors du Biotech Showcase qui se tiendra à San Francisco le 09 janvier 2024 à 16h30 PST (le 10 janvier 2024 à 1 :30 CET).

Détails de la présentation

Horaire : mardi 09 janvier à 16h30 PST

Track: Yosemite C (Ballroom level)

Webcast https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1651413&tp_key=8efdfbf518



La retransmission du webcast sera disponible deux heures après la fin de la présentation.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée basée en France et aux États-Unis. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est conçu à partir de l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO® qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Investisseurs

Natasha Drapeau

Cohesion Bureau

+41 76 823 75 27

natasha.drapeau@cohesionbureau.com



Média

Sophie Baumont

Cohesion Bureau

+33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com

