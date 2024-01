Kalmarin hybridikonttilukit vähentämään Katoen Natien laitteiden polttoaineenkulutusta ja päästöjä Montevideon terminaalissa

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9 JANUARY 2024 KLO 22

Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen Terminal Cuenca del Plata S.A:n kanssa yhteensä 20 Kalmar-hybridikonttilukin toimittamisesta Uruguayn Montevideon satamassa sijaitsevaan Cuenca del Platan (TCP) terminaaliin. Terminal Cuenca del Plata on Katoen Natien (80%) ja National Port Authority ANP:n (20%) omistama yritys. Tämä huomattavan suuri tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tilauksiin. Koneet on tarkoitus toimittaa vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Terminal Cuenca del Plata investoi konttiterminaalinsa laajentamiseen yli 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2026 valmistuvan projektin on määrä kolminkertaistaa sataman kapasiteetti 2,3 miljoonaan TEU-konttiin. Hankkeessa rakennetaan 730 metrin pituinen laiturimuuri ja laajennetaan nykyistä konttikenttää.

Laajennuksen jälkeen Montevideon terminaali pystyy käsittelemään kolme tai neljä alusta samanaikaisesti. Osana Uruguayn hallituksen kanssa tehtyä sopimusta Katoen Natie saa 50 vuoden jatkoajan nykyiselle terminaalitoimiluvalleen, joka päättyy vuonna 2031.

Uudet nostokapasiteeltiltaan 60 tonnin hybridikonttilukit ovat osa kaluston uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa TCP:n ympäristötehokkuutta. Tilaus sisältää myös Kalmar Insight -ratkaisun kaikkiin koneisiin. Kalmar Insight on suorituskyvyn hallintatyökalu, joka muuntaa datan hyödyllisiksi ja vaikuttaviksi tiedoiksi.

Kenny Pauwels, johtaja, TCP: ”Tämä tärkeä laajennusprojekti auttaa tekemään Montevideosta alueellisen keskuksen. Tämä investointi mahdollistaa suuremmat volyymit, suuremmat aluskoot ja lisäpalvelut terminaalissamme. Kalmarin ekotehokkaiden hybridiratkaisujen ansiosta voimme parantaa TCP:n tuottavuutta ja vähentää samalla laitteiden polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.”

Alexandre Esse, myyntipäällikkö, Ports & Terminals, Kalmar Americas: ”Olemme iloisia saadessamme Katoen Natien Kalmarin asiakkaaksi ja voidessamme tukea yrityksen matkaa kohti ekotehokkaampaa lastinkäsittelyä hybridikonttilukkiemme avulla.”

