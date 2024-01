ASi Tallinna Sadam 2023. aasta ja IV kvartali tegevusmahud

2023. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku 8 miljonit reisijat ja 13 miljonit tonni kaupa. Aasta kokkuvõttes kasvas reisijate arv 13% ehk 900 tuhande reisija võrra taastudes pandeemiaga seotud liikumispiirangutest. Kaubamaht kahanes eelmise aastaga võrreldes 29% ehk 5 miljonit tonni seoses sanktsioonide rakendamisega Venemaa ja Valgevene päritolu kaubale ja üldise majanduslangusega. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 1,5% 7026 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 5% saavutades kõigi aegade rekordi. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes 4% seoses suvetööde lühema prahiperioodiga.

IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 1,8 miljonit reisijat ja kaupa käideldi 3,1 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga kasvas reisijate arv 5% Soome liinide toel, samas kaubamaht langes 21%. Laevakülastuste arv kasvas 6% 1693 külastuseni, kuna oktoobrist lisandus Tallinn-Helsingi liinile reisilaev Victoria I. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate ja sõidukite arv kasvas 2-3%. Jäämurdja Botnica kasutusmäär oli 67% kasvades 20 protsendipunkti võrra.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äris stabiilne taastumine ootuspärases tempos. „Tänu reisijate arvu kasvule on meil täna Soome suunal kaks väljumist päevas rohkem kui eelmise aasta lõpus, millel on kindel positiivne mõju meie tulubaasile. Kruiisilaevade külastuste arv küll langes, kuid tänu laevade oluliselt paranenud täituvusele oli kruiisireisijate arv peaaegu eelmise aasta tasemel. Kaubamahu langusest on enamus jätkuvalt seotud Venemaa päritolu kauba vähenemisega, seda peamiselt vedellastis. 2022. aastal rakendusid sanktsioonid järkjärgult aasta jooksul kuni detsembrini ja seega on võrdlusperioodis veel Vene päritolu kaupa. Muudes kaubagruppides näeme seost ennekõike üldise majandusolukorraga nii Eestis kui peamiste kaubanduspartnerite juures,“ ütles Kalm.

Reisiparvlaevadega reisiti Eesti suursaartele 2023. aastal rohkem kui kunagi varem ehk kasvas nii reiside, reisijate kui üleveetud sõidukite arv. Jäämurdja Botnica kasutusmäära vähenemine tulenes Baffinlandi projekti lühemast prahiperioodist, mistõttu Botnica osales sel suvel kolmes erinevas lühemas suvetöö projektis, teenindades juunis Equinori, augustis British Petroleumi ja septembri alguses siirdus tavapärasele Baffinlandi prahitööle Põhja-Kanadasse.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu tegevusmahud. 2023. a IV kvartali andmed on esialgsed seisuga 09.01.2024. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

IV kvartal IV kvartal muutus 2023 2022 muutus 2023 2022 % %



Kaubavood lastiliikide lõikes

(tuh tonni) 3 052 3 874 -21,2% 12 586 17 761 -29,1% Ro-ro kaubad 1 492 1 654 -9,8% 6 406 6 891 -7,0% Vedellast 400 835 -52,1% 1 698 5 160 -67,1% Puistlast 595 765 -22,3% 2 161 2 947 -26,7% Kaup konteinerites 473 472 0,4% 1 878 2 120 -11,4% Konteinerid TEU 58 850 60 664 -3,0% 221 405 267 752 -17,3% Segalast 91 134 -32,4% 418 611 -31,6% Mitte-mereline 0 14 -97,1% 24 32 -23,5% Reisijate arv liinide lõikes

(tuh inimest) 1 771 1 690 4,8% 7 918 7 027 12,7% Tallinn-Helsingi 1 596 1 522 4,8% 7 000 6 155 13,7% Tallinn-Stockholm 125 125 0,3% 537 454 18,3% Muuga-Vuosaari 38 29 28,5% 170 158 7,8% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 0 2 -100,0% 165 172 -4,3% Muud 12 11 10,4% 45 87 -47,8% Laevakülastuste arv 1 693 1 600 5,8% 7 026 7 130 -1,5% Kaubalaevad 314 327 -4,0% 1 380 1 458 -5,3% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 379 1 272 8,4% 5 548 5 493 1,0% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 0 1 -100,0% 98 179 -45,3% Reisiparvlaevad*



(Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reiside arv 5 085 5 047 0,8% 22 972 22 842 0,6% Reisijate arv (tuh inimest) 457 447 2,2% 2 411 2 299 4,9% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 231 225 2,7% 1 133 1 097 3,3% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 62 43 44,2% 240 249 -3,6% Kasutusmäär (%) 67% 47% 44,2% 66% 68% -3,6%

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika . Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

