Point sur l’activité du T4 et l’année 2023

Chiffre d’affaires des activités T4 2023 estimé à 316 millions$

Chiffre d’affaires des activités 2023 estimé à 1,12 milliard$, en hausse de 21%

Cash-flow Net Positif 2023 estimé à 30 millions$

Trésorerie à fin 2023 d’environ 325 millions$

Paris, France – le 10 janvier 2024

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG a déclaré : « Dans le marché actuel, je me réjouis des effets positifs de notre stratégie sur la performance de l'entreprise, avec GEO et SMO de retour à des niveaux d’activité pré-covid, un chiffre d’affaires de nos nouveaux métiers d’environ 90 millions$. Nous avons ainsi généré, de façon organique, environ 30 millions$ de flux nets de trésorerie positifs en 2023, et ce malgré (65) millions$ de pénalités pour des engagements d’utilisation de navires.

Pour l'avenir, nous prévoyons en 2024 une amélioration de notre performance par rapport à 2023, et une croissance modérée du marché jusqu'en 2026, bien qu'irrégulière au fil des trimestres, principalement liée au timing des grands projets d’équipements et des dépenses multi-clients.

Dans ce contexte, notre priorité reste la réduction de notre endettement. Nous prévoyons une génération de trésorerie en 2024 similaire à 2023, puis une accélération significative sur la période 2025 - 2026, grâce à une optimisation opérationnelle continue, y compris la fin de notre engagement sur les navires, ainsi que les impacts positifs de la croissance de nos activités principales et du développement de nos nouveaux métiers.”

Point sur l’activité au quatrième trimestre 2023

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG au T4 2023 est estimé autour de 316 millions$, en très légère baisse de (1)% sur un an :

Le chiffre d’affaires des activités Géosciences (GEO) est estimé autour de 97 millions$, en forte hausse de 40% sur un an, soutenu par une forte activité dans le monde.

Le chiffre d’affaires des activités Earth Data (EDA) est estimé autour de 100 millions$, en baisse de (31)% sur un an en raison notamment du décalage sur la fin de l’année des attributions de blocs miniers au Brésil et dans le Golfe du Mexique.

Le chiffre d’affaires des activités Sensing & Monitoring (SMO) est estimé autour de 119 millions$, en hausse de 14% sur un an.





Chiffre d’affaires et EBITDAs des activités de l’année 2023

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG de l’année 2023 devrait s’établir autour de 1,12 milliard$ en hausse de 21% sur un an, soutenu notamment par d’importantes livraisons d’équipements pour de grands projets OBN et terrestres.

L’EBITDAs 2023 des activités du Groupe est attendu autour de 390 - 400 millions$.

Cash-flow net 2023 et dette nette à fin 2023

CGG prévoit un cash-flow net positif d’environ 30 millions$ pour l’ensemble de l’année 2023 qui inclut (65) millions$ de pénalité pour des engagements contractuels de navires.

CGG prévoit à fin décembre 2023 une trésorerie de 415 millions$, qui inclut environ 325 millions$ de liquidités cash et 90 millions$ de facilités de crédit revolving (RCF) non tirées.

CGG prévoit à fin décembre 2023 une dette nette avant IFRS 16 de l’ordre de 875 millions$ et une dette nette après IFRS 16 de l’ordre de 980 millions$.

Objectifs financiers 2024 et génération de cash 2025 - 2026

CGG prévoit une amélioration de la performance financière en 2024, grâce à la croissance du segment DDE, et malgré l’impact négatif de la diminution des méga-équipes sur l’activité de SMO.

CGG prévoit une génération de flux de trésorerie en 2024 similaire à 2023, puis une accélération significative au cours de la période 2025 - 2026 pour atteindre environ 75 - 100 millions$ par an, grâce à une optimisation opérationnelle continue, y compris la fin de notre engagement contractuel sur les navires, et l’impact positif de la croissance de nos activités principales et du développement de nos nouveaux métiers.

Résultats de l’année 2023 et conférence téléphonique

CGG annoncera le 6 mars 2024, après fermeture de la bourse, ses résultats du quatrième trimestre et ses résultats audités de l’année 2023 après leur approbation par le Conseil d’Administration.

Déclaration Prospective/Informations financières estimées

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations financières estimées. La Société fournit ces informations sur la base d’une revue préliminaire de ses résultats financiers à date, et notamment de son chiffre d’affaires. La Société n’a pas achevé ses procédures de production des états financiers, de consolidation, d’examen et de contrôle, y compris la revue des ventes par rapport aux critères de reconnaissance du chiffre d’affaires et de cut-off. Ces informations financières sont donc des données financières estimées. Elles n’ont pas été revues par les commissaires aux comptes de la Société. Les informations fournies dans cette communication pourraient donc se trouver modifiées et les états financiers finaux du T4 2023 et de l’exercice 2023, approuvés par la Société, revus par ses commissaires aux comptes et publiés, pourraient s'écarter sensiblement des informations fournies dans le présent communiqué.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

