Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Aspocomp ennakoi vuoden 2023 liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän alle annetun taloudellisen ohjeistuksen

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 10.1.2024 klo 14.10

Aspocomp alentaa arviotaan vuoden 2023 liikevaihdosta ja liiketuloksesta alhaisen liikevaihdon, heikentyneen tuotemiksin ja merkittävästi kohonneiden materiaalikulujen vuoksi. Materiaalikulutusta kasvatti väliaikainen prosessihäiriö tuotannossa neljännen vuosineljänneksen aikana. Materiaalikäytön arvioidaan normalisoituvan ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuotantohäiriö vaikutti myös loppuvuoden tuotantomääriin ja liikevaihtoon. Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen mukaan vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 32,3 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen olevan noin 1,7–1,9 miljoonaa euroa tappiolla.



Aiemmassa ennusteessaan (pörssitiedote 27.10.2023) Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta, ja liiketuloksen jäävän tappiolle. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.



Aspocomp julkistaa tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2023 torstaina 14.3.2023 arviolta klo 9.00.





