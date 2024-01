Une étude technique et économique interne indique que le Réacteur de Silice Pyrogénée de HPQ présente un potentiel robuste à l’échelle commerciale

MONTRÉAL, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium est heureuse d'annoncer l'achèvement d'une étude technique et économique interne (l'« Étude ») liée à sa technologie exclusive de Réacteur de Silice Pyrogénée. L'étude a été motivée par une demande d'un participant de l'industrie de la Silice Pyrogénée, dans le cadre d'un Accord de Non-Divulgation ("AND").

L'étude a évalué la viabilité technique et économique d'une mise à l'échelle rapide du Réacteur de Silice Pyrogénée (RSP) de HPQ Silica Polvere. Cette mise à l'échelle passerait de la configuration actuelle de l'usine pilote, produisant 50 tonnes par an (TPA), à une configuration commerciale de 1 000 TPA, après la réussite de la phase d'essai de l'usine pilote.

L’importance de cette évaluation préliminaire réside dans sa confirmation de la faisabilité technique d’une mise à l’échelle rapide du RSP à 1 000 TPA [1] tout en préservant les meilleurs avantages environnementaux inhérents à la technologie RSP [2]. De plus, l’étude a dévoilé le solide potentiel économique du projet, mettant l’accent sur des marges potentielles d’EBITDA trois fois plus élevées que la moyenne de l’industrie de 20% [3] et un investissement en capital de 93% inférieur à celui requis pour la construction d’une usine de silice pyrogénée conventionnelle [4].

"La progression de l'intérêt pour notre projet de Silice Pyrogénée, depuis la signature initiale de notre premier Accord de Non-Divulgation (AND) visant à explorer le potentiel commercial des matériaux produits, jusqu'à aujourd'hui, où l'attention est davantage portée sur le potentiel d'évolutivité commerciale de notre technologie exclusive de Réacteur de Silice Pyrogénée, marque l'atteinte d'un autre jalon important pour HPQ Silica Polvere", a déclaré M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silica Polvere Inc. et de HPQ Silicon Inc.

STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION INCRÉMENTALE POUR LA SILICE PYROGÉNÉE D’HPQ POLVERE

Pour répondre à la demande anticipée de silice pyrogénée à faible teneur en carbone, la stratégie de commercialisation de HPQ Polvere repose sur la construction d'un premier réacteur de silice pyrogénée d'une capacité de 1 000 tonnes par an (TPA). De plus, afin de répondre à l'augmentation prévue de la demande, la société prévoit la construction de réacteurs de silice pyrogénée supplémentaires, chacun d'une capacité de 1 000 TPA

Pour préparer l'étude économique interne, la direction de HPQ Polvere a utilisé les données provenant d'une étude d'ordre de grandeur approximative préparée par le fournisseur de technologie et le fournisseur d'équipement, PyroGenesis Canada Inc. (TSX: PYR) (OTCQX: PYRGF) (FRA: 8PY) (PyroGenesis), concernant le coût de construction d'une première usine de 1 000 TPA du Réacteur de Silice Pyrogénée. Par la suite, la direction de HPQ a utilisé les prix de vente de la silice pyrogénée et les coûts d'exploitation potentiels, en se basant sur des informations provenant de sources tierces et des données accessibles au public.

Les points saillants de l’étude économique interne indiquent que le réacteur de silice pyrogénée aura :

Des dépenses en immobilisations entre 9 $ US et 10 $ US par kg de capacité annuelle [5]

Une consommation énergétique entre 10 et 15 KWh par kg de silice pyrogénée [6]

Marges d’EBITDA comprises entre 60 % et 65 % [7]

Période de récupération des investissements par réacteur de 1 000 TPA d'environ 1,7 an [8]

« HPQ Silica est particulièrement bien placé pour être le seul fournisseur capable de répondre à la demande croissante de produits à base de silice pyrogénée à faible teneur en carbone », a ajouté M. Tourillon. « On s’attend à ce que cette demande nécessite le déploiement de nombreux réacteurs de silice pyrogénée de 1 000 TPA dans le futur. »

Bien que la technologie d’HPQ Polvere soit le seul procédé offrant une empreinte carbone très faible, aucune prime verte n’a été incluse dans le calcul du prix de vente des matériaux utilisé pour l’étude économique interne.

LES AVANTAGES DISRUPTIFS DE HPQ POLVERE DANS UN SEUL TABLEAU





« Ce tableau montre clairement que le Réacteur de Silice Pyrogénée (RSP) de HPQ Polvere présente de nombreux avantages perturbateurs pouvant menacer les fabricants traditionnels de silice pyrogénée, tout en constituant une opportunité significative pour HPQ et ses actionnaires », a poursuivi M. Tourillon.

La direction de HPQ prévoit mettre à jour et valider davantage ces projections lorsqu'elle disposera de données supplémentaires recueillies au cours de la prochaine phase d'essai de l'usine pilote plus tard dans l'année. À cet effet, une étude de faisabilité et de coûts d'ingénierie sera réalisée par une partie indépendante au moment opportun.

SOURCES DES RÉFÉRENCES



Mise en garde



Rien ne garantit que les projections économiques sur lesquelles se fonde cette étude se réaliseront. Ne se limitant pas à la viabilité de la mise à l’échelle de la production de masse, à l’optimisation des produits, aux considérations financières et aux facteurs macroéconomiques et environnementaux, plusieurs risques et incertitudes sont intrinsèquement associés à toute commercialisation d’une technologie naissante. L’étude est destinée à être comprise comme un tout cohérent, et les sections individuelles ne doivent pas être interprétées ou invoquées isolément ou sans le contexte qui l’accompagne. Les lecteurs sont dûment avisés de tenir compte de toutes les hypothèses, limites et exclusions qui se rapportent aux informations fournies dans l’étude.

