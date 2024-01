Der er mellem PARKEN Sport & Entertainment A/S og Allan Linneberg-Agerholm indgået aftale om, at Allan Linneberg-Agerholm fratræder som bestyrelsesformand for PARKEN Sport & Entertainment A/S.



Baggrunden er, at Allan Linneberg-Agerholm ønsker at dedikere mere tid til andre opgaver.

Allan Linneberg-Agerholm fratræder ligeledes som bestyrelsesmedlem i PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Bestyrelsen har i forlængelse heraf foretaget en midlertidig konstituering frem til den ordinære generalforsamling, hvorefter tidligere næstformand Henrik Møgelmose er udpeget som formand for bestyrelsen og Michael Stenskrog er udpeget som næstformand.

Vedhæftet fil