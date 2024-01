Führungsteam von Novotech auf der J.P. Morgan Healthcare Conference: weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut für Biotechs in 25 Regionen

SAN FRANCISCO, Jan. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, ein weltweit tätiges klinisches Auftragsforschungsinstitut (Clinical Research Organization, CRO) mit umfassendem Service, das sich auf Partnerschaften mit Biotech-Unternehmen konzentriert, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen, hat heute bekannt gegeben, dass es auf der J.P.Morgan Healthcare Conference in San Francisco, Kalifornien, USA, vom 8. bis 11. Januar 2024 die bisher größte Präsenz zeigen wird.



Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, da es die Integration der Übernahmen von EastHORN und CBR International abgeschlossen hat und seine Position als führendes globales CRO für den Biotech-Sektor festigt.

Das Führungsteam wird während der Konferenz an den folgenden Partnerschaftsplattformen teilnehmen:

CTIC – 7. Januar 2024 im Intercontinental San Francisco

Biotech Showcase – 8. bis 10. Januar 2024 im San Francisco Hilton

BIO Partnering – 8. bis 11. Januar 2024 im San Francisco Marriott Marquis

RESI – 9. Januar 2024 im Marines Memorial Club

Vereinbaren Sie ein Treffen mit dem Team

Novotech bietet ein integriertes und skalierbares Konzept für die klinische Entwicklung in mehr als 25 Ländern und ist für seine wissenschaftliche Expertise in wichtigen therapeutischen Bereichen hoch angesehen:

Onkologie

Zell- und Gentherapie

Lebererkrankungen

Infektionskrankheiten und Impfstoffe

Seltene Krankheiten



Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen in den USA, Großchina, Südkorea, Australien, Neuseeland und Europa.

Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an. Der Schwerpunkt liegt auf dem asiatisch-pazifischen Raum, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat. Das Engagement des Unternehmens für die Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die es in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiges klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Serviceangebot, das sich auf die Zusammenarbeit mit Biotech-Unternehmen konzentriert, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen.

Novotech wird für seine branchenführenden Beiträge anerkannt und hat zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award 2023, den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 und seit 2006 den Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award.

Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratung zur Arzneimittelentwicklung und regulatorisches Fachwissen, und verfügt über Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, darunter klinische Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Mit einer Präsenz an 34 Standorten und einem engagierten Team von mehr als 3.000 Fachleuten weltweit ist Novotech ein vertrauenswürdiger strategischer End-to-End-Partner der Wahl.