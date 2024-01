L’équipe de direction de Novotech présente à la conférence J.P. Morgan Healthcare : un ORC international conçu pour le secteur des biotechnologies dans 25 régions du monde

SAN FRANCISCO, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, un organisme de recherche sous contrat (ORC) international offrant une gamme de services complète favorisant les partenariats avec des laboratoires de biotechnologie pour accélérer le développement de thérapies avancées et innovantes à toutes les phases a annoncé ce jour une présence d’envergure lors de la conférence J.P.Morgan Healthcare à San Francisco, en Californie du 8 au 11 janvier 2024.



Cela marque une étape importante pour la société, car cela vient finaliser l’intégration de ses acquisitions d’EastHORN et de CBR International, et ainsi consolider sa position d’ORC international de premier plan dans le secteur de la biotechnologie.

L’équipe de direction participera aux plateformes de partenariats suivantes pendant la conférence :

CTIC — 7 janvier 2024, à l’Intercontinental de San Francisco

Biotech Showcase — du 8 au 10 janvier 2024, au Hilton de San Francisco

Partenariat BIO — du 8 au 11 janvier 2024, au Marriott Marquis de San Francisco

RESI — le 9 janvier 2024, au Marines Memorial Club

Novotech propose une approche de développement clinique intégrée et évolutive au sein de plus de 25 régions géographiques et est très largement appréciée pour son expertise scientifique dans des domaines thérapeutiques clés, notamment :

L’oncologie

La thérapie cellulaire et génique

L’hépatologie

Les maladies infectieuses et les vaccins

Les maladies orphelines et rares



Novotech emploie plus de 3 000 personnes réparties sur 34 sites, notamment aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

L’ORC propose aux sociétés de biotechnologie une gamme inédite de services, de la phase initiale à la phase finale aux États-Unis et en Europe, avec une assise en Asie-Pacifique où l’entreprise s’est forgée une réputation de fournisseur d’essais cliniques accélérés de haute qualité. Son engagement en faveur de la collaboration se reflète sans conteste dans les 50 accords de partenariat de sites pilotes qu’elle a signés au cours des trois dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est un organisme de recherche clinique sous contrat (ORC) proposant des services complets à l’échelle mondiale et se consacrant à l’établissement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs.

Reconnue pour ses contributions majeures, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », le « Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et le « Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à IV et des études de bioéquivalence. Avec une présence dans 34 bureaux et une équipe dédiée de plus de 3 000 professionnels dans le monde entier, Novotech est un partenaire intégral et stratégique de confiance.