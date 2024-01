Les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO accordent quatre subventions de recherche à des établissements qui mènent des recherches pour améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes

Cliquez ici pour LSQ



TORONTO, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des Services canadiens de l’ouïe (SCO), un organisme sans but lucratif et chef de file stratégique mondial dans l’avancement de la recherche et de l’innovation qui améliorent la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes, sont heureux d’annoncer qu’ils ont accordé quatre subventions de recherche supplémentaires à des établissements qui mènent des recherches qui permettront d’éliminer les obstacles à la participation des personnes Sourdes et malentendantes et de leurs familles. Depuis leur création en janvier 2022, les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO ont fièrement accordé un total de 782 425 $ en subventions de recherche.

Chacun des projets de recherche gagnants a le potentiel de faire connaître de nouvelles approches et de réaliser des percées dans le domaine de la santé auditive et des études sur la surdité.

Selon le Rapport mondial sur l’audition de l’Organisation mondiale de la santé, publié en 2021, plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde sont touchées par une perte auditive et environ 430 millions d’entre elles ont besoin d’une réadaptation en raison d’une perte auditive attribuable à une invalidité.

Par leur soutien aux recherches novatrices, les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO visent à contribuer non seulement à la communauté scientifique mondiale, mais, plus important encore, à notre mission pour améliorer la vie des personnes Sourdes et malentendantes.

« Félicitations à nos récipiendaires de subventions de recherche de 2023! Nous avons l’honneur d’offrir des subventions de recherche et d’établir des partenariats qui rassemblent les ressources, l’expertise, l’engagement et la passion nécessaires pour créer des changements significatifs et améliorer la vie des gens ensemble », a déclaré Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale des Services canadiens de l’ouïe. « Notre investissement dans la recherche de pointe est essentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes dans le monde entier. »

En tant que division de la recherche et de l’innovation des Services canadiens de l’ouïe, et la seule et plus grande fondation de recherche privée sans but lucratif en Amérique du Nord à offrir des subventions de recherche qui soutiennent à la fois les études sur la santé auditive et les études sur la surdité, nous sommes fiers d’accorder aux chercheurs principaux suivants et à leurs établissements des subventions de recherche des Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO :

Karen A. Gordon, Ph. D., The Hospital for Sick Children (Subvention accordée : 99 194 $)

Le projet “Look over here!” : Using visual cues to support spatial hearing in children with hearing loss (« Regarde par ici! » : L’utilisation d’indices visuels pour faciliter la perception spatiale chez les enfants malentendants), soumis par Karen A. Gordon, Ph. D., permettra d’étudier la corrélation entre les mouvements de la tête et des yeux et les capacités de localisation des sons chez les enfants qui portent des implants cochléaires. Malgré le port des implants, la localisation des sons demeure un défi. Ce projet permettra également d’étudier les conséquences potentielles d’un système d’équilibre anormal chez les enfants qui portent des implants cochléaires. Les résultats de cette recherche permettront de définir une nouvelle façon d’améliorer l’audition des enfants qui portent des implants cochléaires. En savoir plus.

Christi Batamula, Ph. D., Université Gallaudet (Subvention accordée : 88 315 $)

Le projet Family Language Planning for Deaf & Hard of Hearing Children and their Families (Planification linguistique familiale pour les enfants Sourds et malentendants et leurs familles), soumis par Christi Batamula, Ph. D., permettra de déterminer comment les familles bilingues et multilingues qui comptent de jeunes enfants Sourds et malentendants (âgés de 0 à 8 ans) procèdent pour utiliser plusieurs langues, dont la langue des signes, la langue majoritaire ou les langues parlées à la maison, dans leur vie quotidienne. L’étude a le potentiel de pallier une lacune dans les services d’intervention précoce. Elle fournira aussi aux familles et aux professionnels des ressources et des informations sur la manière de gérer le bilinguisme auprès des enfants Sourds et malentendants, et augmentera les occasions d’utiliser le langage et de communiquer pour les enfants Sourds et malentendants afin de minimiser les risques de privation et de retard dans le langage. En savoir plus.

Michelle Carr, Ph. D., Université de Montréal (Subvention accordée : 98 500 $)

Le projet Objective and subjective characteristics of sleep and mental health in Deaf and hard of hearing individuals, (Caractéristiques objectives et subjectives du sommeil et de la santé mentale chez les personnes Sourdes et malentendantes), soumis par Michelle Carr, Ph. D., permettra de valider la relation entre le sommeil objectif et la santé mentale chez les populations Sourdes et malentendantes, et de déterminer les domaines à améliorer afin d’orienter les recherches cliniques futures. Ce projet pourrait également permettre de déterminer si certains groupes de personnes Sourdes et malentendantes présentent un risque plus élevé de troubles du sommeil. Les résultats de l’étude pourraient également guider les interventions qui visent à atténuer les disparités en ce qui concerne le sommeil et la santé mentale au sein des populations Sourdes et malentendantes. En savoir plus.

Navid Shahnaz, Ph. D., Université de la Colombie-Britannique (Subvention accordée : 99 924 $)

Le projet Assessment of the long-term auditory and vestibular function in hospitalized and non-hospitalized COVID-19 patients (Évaluation des effets à long terme de la COVID-19 sur les systèmes d’audition et d’équilibre chez les patients hospitalisés et non hospitalisés), soumis par Navid Shahnaz, Ph. D., permettra d’étudier les effets à long terme de la COVID-19 sur les systèmes d’audition et d’équilibre. Il permettra également d’estimer les conséquences réelles du virus sur l’audition et l’équilibre en vue de recommander des interventions et une prise en charge précoces en cas de troubles de l’audition et de l’équilibre chez les personnes qui ont déjà contracté la COVID-19. Ainsi, il sera possible d’éviter les complications liées à un traitement tardif. En savoir plus.

Les projets gagnants ont été rigoureusement évalués par notre Comité d’évaluation des demandes de subventions, composé de 48 chercheurs nationaux et internationaux réputés, originaires de diverses régions du monde, notamment du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie.

« Le financement obtenu grâce à la subvention des Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO contribuera grandement à soutenir nos travaux dans le Archie’s Cochlear Implant Laboratory, à SickKids, pour aider les enfants malentendants à connaître et à comprendre le monde auditif qui les entoure », explique Karen A. Gordon, Ph. D., professeure au département d’oto-rhino-laryngologie et membre du corps professoral du Institute of Medical Science de l’Université de Toronto.

À PROPOS DES SUBVENTIONS DE RECHERCHE DES PARTENARIATS MONDIAUX POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DES SCO

En janvier 2022, les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO ont lancé leur premier appel à propositions pour la période de financement de deux ans (2023-2025). Nous avons reçu une réponse massive de la part de la communauté scientifique. Toutes les propositions reçues s’harmonisaient à nos domaines d’intérêt de recherche inauguraux en plus de les soutenir. Ces domaines d’intérêt étaient les suivants :

SANTÉ AUDITIVE : Prévention, diagnostic, évaluation, traitement et (ré)habilitation des difficultés d’audition et d’équilibre

SCIENCES DE L’AUDITION : Activités de recherche dans les domaines de l’acoustique, des neurosciences et de la psychologie concernant la perception des sons

ÉTUDES SUR LA SURDITÉ : Activités de recherche dans les domaines de la sociologie, du langage et de l’inclusion des personnes Sourdes

QUALITÉ DE VIE : Recherche liée aux répercussions du fait d’être Sourd ou malentendant, notamment la capacité d’une personne à participer aux activités de la vie et à en profiter.

Pendant plusieurs mois, notre Comité d’évaluation des demandes de subvention, composé de 48 scientifiques nationaux et internationaux réputés provenant de différentes régions du monde, notamment du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie, a examiné avec diligence les demandes de financement de projets de recherche, s’assurant que toutes les subventions accordées par les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO serviraient à soutenir la recherche de la plus haute qualité et à améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes. Notre Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation, composé de scientifiques chevronnés, a agi à titre d’observateur et de conseiller stratégique afin d’assurer un processus d’attribution équitable et transparent. Il a également formulé des recommandations au conseil d’administration concernant les demandes complètes dont le financement a été approuvé.

Nous sommes très reconnaissants envers les membres de notre Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation et ceux du Comité d’évaluation des demandes de subvention, qui consacrent de façon bénévole leur temps et leur expertise.

Consultez la liste complète des membres du Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation ici .

Consultez la liste complète des membres du Comité d’évaluation des demandes de subventions ici .

À propos des Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO

Les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO sont un organisme sans but lucratif et un chef de file stratégique dans l’avancement de la recherche et de l’innovation qui améliorent la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes. En tant qu’organe de recherche et d’innovation des Services canadiens de l’ouïe, ils soutiennent la recherche scientifique en offrant des subventions de recherche qui abordent les questions multidimensionnelles relatives à la déficience auditive et facilitent l’élaboration de solutions novatrices pour le secteur.

