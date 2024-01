Business update

Selskabet har som tidligere kommunikeret i selskabsmeddelelse 20/2023 arbejdet efter to hovedspor i 2023 sideløbende med, at der er gennemført en generel omkostningstilpasning og oprydning i selskabet:

Optimering af selskabets kapitalstruktur

Strategisk update/fremadrettet aktivitet

Ad. Optimering af selskabets kapitalstruktur:

Da den nye bestyrelse tiltrådte i maj 2023, var der indgået aftale om frasalg af selskabets restaktiver og aktiekursen var faldet med 98-99% siden børsnoteringen i 2017. Derudover havde selskabet fortsat et højt omkostningsniveau samt var lavt kapitaliseret.

Hertil havde selskabet ca. 12.500 aktionærer, hvoraf hele 82% af aktionærbasen havde aktier for en samlet værdi på under 1.000 DKK. Selskabet kunne derfor nedbringe de årlige børsrelaterede omkostninger med ca. 400.000 DKK ved at gennemføre et omvendt aktiesplit, hvor aktionærbasen blev reduceret til ca. 2.200 aktionærer. Det omvendte aktiesplit blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i november 2023, og blev endelig gennemført 4 uger senere efter udløbet af proklamafristen.

Bestyrelsen har vurderet, at selskabets kapitalbase er for lille både i forhold til at opretholde de omkostninger, som der er forbundet med børsnoteringen samt ligeledes for at kunne efterleve selskabets formålsparagraf om at beskæftige sig med aktiviteter og investeringer relateret til biomedicinsk forskning og udvikling og andre relaterede aktiviteter, som bestyrelsen finder relevante, herunder indgåelse af partnerskaber eller samarbejde med andre virksomheder.

For at kunne gennemføre enhver form for emission var det nødvendigt at nedsætte selskabets nominelle aktiekapital, da denne var en del højere end selskabets børskurs på tidspunktet for bestyrelsens indstilling om kapitalnedsættelsen. Kapitalnedsættelsen blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af november 2023 og blev endelig gennemført den 10. januar 2024 efter udløbet af proklamafristen.

Begrænsningen, grundet den lille kapitalbase som selskabet råder over, har medført, at bestyrelsen ved flere lejligheder har opfordret interesserede nuværende og potentielle aktionærer at henvende sig til selskabet, hvis man kunne have interesse i at medvirke til at lave en emission og herved kapitalisere selskabet i forhold til den fremadrettede drift. Denne opfordring er stadig gældende. I henhold til selskabets vedtægter er bestyrelsen bemyndiget til bl.a. at foretage en rettet emission på op til 20% af aktiekapitalen.

Ad. Strategisk update/fremadrettet aktivitet:

Igennem 2023 har bestyrelsen afholdt en række møder med forskellige selskaber med henblik på at foretage investeringer i biotekselskaber, herunder også med henblik på indgåelse af partnerskaber eller samarbejde med andre virksomheder, hvor selskabet kunne blive strategiske medejere samt bruge sine kompetencer.

Selskabets bestyrelse har evalueret selskabets position, likvider og formålsparagraf og har i forlængelse heraf besluttet, at den fremadrettede primære strategi for selskabet vil være successivt at rejse kapital til at blive strategisk investor i et eller flere partnerskaber og/eller indgå i et samarbejde med enten unoterede eller børsnoterede biotekselskaber, hvor selskabet i partnerskab med den siddende ledelse vil bruge sine kompetencer på at udvikle værdierne i de selskaber, som man investerer i.

Strategien vil løbende kræve kapital, og der vil eventuelt også kunne blive udstedt nye aktier i Orphazyme som en del af den betaling, som der skal investeres for at blive aktiv medejer/partner i de udvalgte selskaber. Det er bestyrelsen foreløbige vurdering, at vi herved bedst vil kunne skabe værdi for selskabets aktionærer. Det forventes at de(n) første strategiske investering/partnerskab vil blive offentliggjort i løbet af H1-2024.

Øvrige forhold:

Som meddelt i selskabsmeddelelse 14/2023 er der i relation til den igangværende US Security Class Action case scheduleret en ”settlement fairness hearing” den 7. februar 2024. Baseret på en antagelse om, at sagen ikke tager en uventet drejning, er forventningen at en fuld og endelig afgørelse i sagen sker umiddelbart efter ovennævnte høringsdato. Orphazymess forventede betalbare forligsbeløb er fortsat 2 mio. USD som indestår på en escrow konto.

Arbejdet med årsregnskabet for 2023 pågår. Det endelige resultat for 2023 samt selskabets forventninger til 2024 udmeldes, når der er fuld klarhed herom, senest den 20. marts 2024. Der henvises herudover til selskabsmeddelelse 20/2023 for selskabets seneste guidance.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i Orphazyme A/S

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Vedhæftet fil