Voltalia SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au 31 décembre 2023

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié par la Société à ODDO BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2023 :

37 756 titres

648 491 euros

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2014

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2070

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 369 640 titres pour 4 239 684 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 398 046 titres pour 4 468 158 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité :

30 384 titres

1 000 000 euros

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du T4 2023, le 31 janvier 2024 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,8 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,1 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1700 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Voltalia

Relations Investisseurs : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifin

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com T. +33 (0)1 56 88 11 19

Pièce jointe