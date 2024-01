Nanterre, le 10 janvier 2024

Renouvellement par VINCI de sa ligne de crédit syndiqué

VINCI SA annonce la signature, le 9 janvier 2024, avec 23 banques relationnelles d’un avenant à sa ligne de crédit syndiqué « RCF1 ».

Cet avenant porte sur :

L’extension de l’échéance de la ligne au 9 janvier 2029, cette échéance étant assortie de deux options de renouvellement pour une année supplémentaire chacune ;

Le montant de la ligne, ramené à 6,5 milliards d’euros - contre 8 milliards d’euros précédemment - compte tenu de l’augmentation de la trésorerie disponible de VINCI au cours des derniers exercices ;

L’augmentation du nombre de banques participantes porté à 23 (21 précédemment).

Destinée à financer les besoins généraux du Groupe, cette ligne de crédit confirmée n’est actuellement pas utilisée.

Par cette opération, VINCI allonge la maturité moyenne de ses ressources disponibles, conformément à sa politique de gestion prudente de la liquidité.

Elle a été largement sursouscrite, illustrant le soutien des banques et leur confiance dans la solidité financière du Groupe.

1 Revolving Credit Facility

