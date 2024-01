Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

フォートリアが、ヴィーヴァおよびアドヴァラと業界パートナーシップを確立し、患者および治験実施医療機関の臨床試験経験を合理化

各社が提携し、患者と施設が1つの統合ソリューションで研究情報に簡単にアクセス可能に