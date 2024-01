Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea Menubuhkan Perkongsian Industri dengan Veeva dan Advarra bagi Memperkemas Pengalaman Pesakit dan Tapak Percubaan Klinikal

Syarikat bekerjasama untuk menyediakan pesakit dan tapak dengan akses mudah kepada maklumat kajian dalam satu penyelesaian berintegrasi