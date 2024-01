Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea จับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม Veeva และ Advarra เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทดลองทางคลินิกของผู้ป่วยและที่สถานที่วิจัย

บริษัทของเราร่วมมือกันเพื่อให้ผู้ป่วยและสถานที่วิจัยต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษาได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันครบวงจรหนึ่งเดียว