ForFarmers N.V.: Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Pavo, de organisatie waarmee ForFarmers wereldwijd actief is in de paardensector, breidt haar marktpositie uit door de overname van Thunderbrook Equestrian Limited (‘Thunderbrook’), een bedrijf dat voornamelijk actief is in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. ForFarmers UK Holdings Ltd (‘ForFarmers’) neemt 100% van de aandelen van Thunderbrook over.

Thunderbrook is een sterk merk met een breed productenportfolio dat bestaat uit conventionele en biologische voerproducten, supplementen en kruiden voor paarden en pony’s. Thunderbrook, met in 2023 een omzet van 3 miljoen GBP, heeft door de jaren een breed distributienetwerk in het Verenigd Koninkrijk en Ierland opgebouwd dat bestaat uit gespecialiseerde groothandelaren en retailers in het Verenigde Koninkrijk en Ierland. Ook heeft Thunderbrook een sterke online positie. Dit alles biedt perspectief voor verdere groei van Thunderbrook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Het assortiment van Thunderbrook sluit naadloos aan bij dat van Pavo, dat in meer dan 30 landen wordt verkocht. Zowel Pavo als Thunderbrook ontwikkelen zelf productconcepten maar besteden de productie van de voeders uit aan ForFarmers en derden. Met de overname krijgt Pavo toegang tot het uitgebreide distributienetwerk van Thunderbrook.

Aantrekkelijke versterking en uitbreiding in paardenvoersector

Aart Freriks, Directeur Pavo: “We zijn zeer verheugd met de overname van dit unieke merk, dat goed past binnen onze ambitie om de leidende internationale marktpositie van Pavo verder uit te breiden.”

Dr. Deborah Carley, directeur Thunderbrook: "We hebben Thunderbrook door de jaren heen verder ontwikkeld vanaf het oorspronkelijke concept, en van het met de hand mengen van voeders in kleine batches, tot een bloeiend bedrijf met een omzet van ongeveer 3 miljoen GBP. Nu ben ik, samen met mijn team, verheugd om de teugels over te dragen aan Pavo om onze natuurlijke en biologische paardenvoeders verder op de kaart te zetten."

