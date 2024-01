Enefit Greeni tootmisandmed – detsember 2023

Enefit Green tootis 2023. aasta detsembris 135,2 GWh elektrienergiat ehk 34,3% võrra enam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.



Tootmistulemust mõjutas enim tuuleenergia toodangu kasv 36,5 GWh ehk 44,2% võrra, mis omakorda tulenes uutest möödunud aastal valminud ja veel ehituses olevatest tuuleparkidest (39,5 GWh). Detsembris 2023 oli keskmine mõõdetud tuulekiirus Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 5,5 ja 7,5 m/s võrrelduna keskmiste tuulekiirustega 2022. aasta detsembris 6,5 m/s ja 6,5 m/s).

Koostootmise valdkonna elektritoodang langes detsembris aastaga 12,2% võrra 15,7 GWh-ni ja soojusenergia toodang kasvas 1,2% võrra 60,6 GWh-ni, kuna seoses külmade ilmadega fokusseerisime kaugküttevõrkude varustamisele piisava soojusenergiaga. Pelletitoodang kasvas detsembris 2023 aastataguse perioodiga võrreldes 7,0% võrra 13,6 tuhande tonnini.

2023. aasta neljanda kvartali kokkuvõttes tootis Enefit Green 41,7% rohkem elektrienergiat ning 10,0% rohkem soojusenergiat kui aasta tagasi. Neljanda kvartali pelletitoodangu maht aastaga ei muutunud.

Kogu 2023. aasta kokkuvõttes kasvas Enefit Greeni elektrienergia toodang 19,9% 1,34 TWh-ni, soojusenergia toodang 6,8% 604 GWh-ni ning pelletitoodang kasvas 1% 156 tuhande tonnini.

Neljandas kvartalis teatas Enefit Green biomassivarade müügitehingutest (müüdi Broceni koostootmisjaam ja pelletitehas ning Paide ja Valka koostootmisjaamad), mille kombineeritud tootmismahud 2023. aastal olid järgmised: elekter 42,7 GWh, soojusenergia 187,9 GWh ja pelletid 155,6 tuhat tonni (aasta varem vastavalt 52,0 GWh, 186,1 GWh ja 154,1 tuhat tonni). Ettepoole vaatavalt nende müüdud varade tootmismahud enam Enefit Greeni tootmismahtudes ei sisaldu.

„2023 oli Enefit Greenile keerulisi väljakutseid esitav ning sellest tulenevalt väga töökas aasta nii olemasolevate varade kui ka veel ehituses olevate varade osas. Suurendame aktiivselt tootmisvõimsust ja ehituses on märksa suurem hulk tuule- ja päikeparke (üle 700MW) kui praegu opereerivaid varasid (üle 500MW). Lõppenud aastal sai valmis kaks olulist projekti – Purtse hübriidpark (21MW tuul + 32MW päike) ning Zambrowi päiksepark (9MW), mis liikusid ehitusest opereeriva võimsuse hulka. Need pargid ja jätkuvalt ehituses olevad võimsused (Šilale II, Akmene ja Tolpanvaara tuulepargid) andsid ligi 3/4 mullusest ligi 20%-lisest elektritoodangu kasvust. Seda vaatamata asjaolule, et maikuise intsidendi tagajärjel seisis Akmene tuulepark ja selle ehitus ca viis kuud. Opereerivate varade puhul mõjutasid tulemusi mõned pikemad rikkelised seisakud valdavalt kolmandas kvartalis, kuid neljanda kvartali edenedes nägime juba märksa paremaid töökindluse numbreid ning saame öelda, et ette võetud parendustegevused olid edukad. Aasta kokkuvõttes oli Eesti tuuleparkide töökindlus 94,7% ja Leedu tuuleparkide töökindlus 92,1% (2022 vastavalt 94,5% ja 94,9%),“ kommenteeris Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht.





Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Detsember 2023 Detsember 2022 Muutus, % Eesti 47,4 63,2 -25,1% Leedu 78,7 33,6 134,2% Läti 3,7 3,7 0,1% Poola 0,2 0,1 22,7% Soome 5,2 - - Kokku 135,2 100,7 34,3% Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 119,1 82,6 44,2% sh uued tuulepargid 39,5 - - Koostootmine 15,7 17,9 -12,2% Päike 0,2 0,2 56,7% sh uued päikesepargid 0,1 - - Muud 0,1 0,1 99,3% Kokku 135,2 100,7 34,3% Soojusenergia, GWh 60,6 59,9 1,2% Pelletid, tuh t 13,6 12,7 7,0% Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWh IV kv 2023 IV kv 2022 Muutus, % Eesti 176,9 182,7 -3,1% Leedu 214,6 94,5 127,0% Läti 8,2 11,7 -30,5% Poola 2,3 1,7 34,2% Soome 9,8 - - Kokku 411,8 290,6 41,7% Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 363,5 240,1 51,4% sh uued tuulepargid 109,3 - - Koostootmine 43,2 47,9 -9,9% Päike 4,7 2,4 95,8% sh uued päikesepargid 2,5 - - Muud 0,4 0,2 120,6% Kokku 411,8 290,6 41,7% Soojusenergia, GWh 172,5 156,8 10,0% Pelletid, tuh t 41,5 41,5 0,0% Elektrienergia aastatoodang riikide kaupa, GWh 2023 2022 Muutus, % Eesti 706,1 676,5 4,4% Leedu 562,3 378,3 48,6% Läti 34,8 43,6 -20,3% Poola 26,1 19,7 32,7% Soome 11,8 - - Kokku 1 341,1 1 118,2 19,9% Elektrienergia aastatoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 1101,8 911,7 20,9% sh uued tuulepargid 147,4 - - Koostootmine 174,1 173,2 0,5% Päike 63,7 32,2 97,8% sh uued päikesepargid 17,4 - - Muud 1,5 1,1 29,1% Kokku 1 341,1 1 118,2 19,9% Soojusenergia, GWh 604,0 565,6 6,8% Pelletid, tuh t 155,6 154,1 1,0%





Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 510 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 341 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid.