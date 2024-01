EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 11.1.2024 KLO 9:55

Muutos Eezy Oyj:n johtoryhmässä

Eezy Oyj:n Henkilöstöpalvelut - liiketoiminnan vt. Johtajaksi on nimitetty Ari Myllyniemi, ja hän nousee samalla myös Eezy Oyj:n konsernin johtoryhmän jäseneksi. Arilla on viidentoista vuoden kokemus henkilöstöpalvelu- ja rekrytointitoimialoilta, ja Eezyn palveluksessa hän on ollut vuodesta 2018. Viimeisimpänä tehtävänään hän on toiminut Henkilöstöpalvelut – liiketoiminta-alueen myynti- ja palvelutuotannon johtajana.

Thomas Hynninen siirtyy pois Eezy Henkilöstöpalvelut - liiketoiminta-alueen johtajan paikalta ja konsernin johtoryhmästä.

Eezy on aloittanut Henkilöstöpalveluiden liiketoimintajohtajan rekrytointiprosessin.





Lisätietoja:

Siina Saksi

Toimitusjohtaja

siina.saksi@eezy.fi

puh. +358 50 550 3912