Nykredit præciserer forventningerne til året og hæver KundeKroner - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen



Nykredit præciserer forventningerne til året og hæver KundeKroner

Nykredit-koncernen præciserer forventningerne til 2023 og forventer et resultat efter skat for 2023 på ca. 10,9 mia. kr., der er i toppen af de udmeldte forventninger til årets resultat på 10-11 mia. kr. Året bliver nu det bedste år nogensinde, og dermed er det tredje år i træk, at Nykredit leverer et rekordresultat.

De seneste års gode resultater kommer også kunderne til gavn. Nykredit er som noget helt særligt ejet af en forening af kunder – Forenet Kredit. Det betyder, at når det går godt for Nykredit, kan det komme kunderne til gode i form af en række fordele. Årets stærke resultat betyder, at Totalkredit har valgt at hæve KundeKroner, der er en rabat på bidragsbetalingen, fra 0,15% årligt til 0,20% årligt for privatkunder i 2024 og 2025. Rabatten beregnes af restgælden. BoligRabat, der er en rabat på udvalgte boliglån i Nykredit Bank, forhøjes tilsvarende. Forhøjelsen har virkning fra 1. januar 2024.

Dermed bliver det billigere for over 900.000 boligejere at være kunde i et foreningsejet realkreditinstitut, der med de nye satser får yderligere 500 kr. i KundeKroner pr. år og dermed får 2.000 kr. årligt i rabat på bidragssatsen pr. lånt million pr. år.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

- Det står nu klart, at året bliver det bedste nogensinde. Det er meget tilfredsstillende. Vi har de seneste år oplevet fremgang og kundevækst i både Totalkredit og Nykredit Bank, og vi har generelt opnået styrkede markedsandele i alle dele af forretningen. Derfor er vi stolte af, at vi endnu en gang kan vise kunderne, at det betaler sig at være kunde i et foreningsejet realkredit- og pengeinstitut, ved at hæve KundeKroner og BoligRabat og gøre det billigere at være boligejer.

Præciseringen bunder i vækst på tværs af forretningen gennem hele året, som har betydet, at den underliggende forretning har udviklet sig mere positivt end forventet. Præciseringen bunder også i medvind fra et generelt højt renteniveau. Vi må dog forvente, at medvinden fra de stigende renter vil aftage over tid.

Nykredit Bank præciserer sine forventninger til et resultat efter skat for 2023 på ca. 3,4 mia. kr.

Totalkredit præciserer sine forventninger til et resultat efter skat for 2023 på ca. 3,5 mia. kr., der er i toppen af de udmeldte forventninger på 3-3,5 mia. kr.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt årsrapporten for 2023 7. februar 2023. Her vil Nykredits ledelse stå til rådighed for uddybende kommentarer.

Fakta

Nykredits største ejer er Forenet Kredit, der er en forening af kunder. En del af Nykredits overskud udloddes derfor hvert år til Forenet Kredit, der efterfølgende kan sende en del af overskuddet tilbage til Nykredit.

Sidste år gav Nykredit-koncernen over 1,9 mia. kr. til kunderne i form af ForeningsFordele – bl.a. KundeKroner og BoligRabat. KundeKroner er en rabat på bidragsbetalingen, der blev indført i 2017.

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Rikke Gredsted Seidenfaden på telefon +45 27 58 95 88.

