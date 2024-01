ETC Group startet Handel des MSCI Crypto Index Basket ETP “DA20” an der Euronext Paris

Mit einem Wertpapier passiv in die Breite des Marktes für Kryptoassets investieren



Paris/London, 11. Januar 2024 – Die ETC Group startete heute an der Euronext in Paris den Handel des DA20 (ISIN DE 000A3G3ZL3), das weltweit erste und einzige Exchange Traded Produkt (ETP), das die Wertentwicklung des MSCI Global Digital Assets Top 20 Capped Index abbildet.

Die ETC Group hat den ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 als Spezialist für digitale Asset-Backed im April 2023 zuerst auf XETRA an der Deutschen Börse in den Handelswährungen Euro und US Dollar eingeführt. Der von MSCI nach Anforderungen der ETC Group erstellte und berechnete Index repräsentiert die 20 weltweit nach ihrer Marktkapitalisierung führenden digitalen Vermögenswerte, die auf der Blockchain-Technologie basieren oder Smart Contracts unterstützen. Dazu gehören aktuell bspw. die Kryptowährungen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oder Ripple (XRP). Der Anteil eines einzelnen Assets am Index ist dabei auf maximal 30 Prozent beschränkt („Capped“). Im Index-Universum nicht berücksichtigt sind sogenannte Stablecoins, Privacy- und Meme-Coins.

Über das börsengehandelte Wertpapier können private und institutionelle Anleger breitgestreut in den Kryptomarkt investieren. Wie alle Krypto-ETPs der ETC Group ist der ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 vollständig mit Kryptowährung gedeckt und über einen Treuhänder gegen das Insolvenzrisiko der Emittentin abgesichert. Die Tokens werden von Profis sicher und professionell im Cold-Storage eines regulierten Krypto-Verwahrers verwahrt. Alle Transaktionen werden zusätzlich von einem eigens beauftragten Administrator unabhängig überwacht.

DA20 deckt rund 85 % des Kryptomarktes ab

Um den Start zu feiern, läuteten Maximilian Monteleone, CMO und Mitgründer der ETC Group gemeinsam mit weiteren anwesenden Kollegen heute die Eröffnungsglocke an der Pariser Börse und gab damit auch symbolisch das Startsignal für die Notierung des DA20, die er wie folgt kommentierte: “Wir sind sehr stolz darauf, dieses Benchmark-ETP auf einem weiteren Markt zu lancieren. Das Produkt bietet einen effizienten Weg, über ein einziges, reguliertes Kapitalmarktprodukt passiv in die Breite des Marktes für Kryptoanlagen zu investieren und zu diversifizieren: DA20 deckt rund 85 % des Kryptomarktes ab und ist damit das am stärksten diversifizierte Produkt auf dem Markt.“

Wichtiger Hinweis: Die Wertentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und Ihr eingesetztes Kapital könnte vollständig verloren gehen. Haftungsausschluss: https://bit.ly/etcdisc



Über ETC Group



Die ETC Group entwickelt innovative Krypto-Wertpapiere (Krypto-ETPs), die Anlegern regulierten und effizienten Zugang zu den Anlagemöglichkeiten des Krypto- und Blockchain-Sektors ermöglichen. Im Juni 2020 hat das Unternehmen das weltweit erste Bitcoin-ETP mit zentraler Abwicklung (Central Clearing) auf den Markt gebracht – in Deutschland emittiert, notiert es an der Deutschen Börse XETRA, der größten ETF-Handelsbörse Europas. Seitdem ist das Unternehmen mit zahlreichen innovativen Produktideen Vorreiter rund um börsengehandelte Produkte basierend auf digitalen Währungen. Die ETC Group arbeitet kontinuierlich an der Erweiterung seines Angebots an institutionellen ETPs auf Kryptowährungen, die Anlegern die Möglichkeit bieten, an den großen europäischen Börsen in Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana und andere beliebte digitale Vermögenswerte zu investieren.



Weitere Informationen sowie regelmäßige Updates über wichtige Entwicklungen aus der Welt der digitalen Vermögenswerte finden Sie unter www.etc-group.com.

DA20 Handelsinformationen

Produktname Börse Kürzel ISIN Handelswährung Notierungsdatum ETC Group MSCI

Digital Assets Select 20 ETP Euronext Paris DA20 DE000A3G3ZL3 EUR 11.01.2024 ETC Group MSCI

Digital Assets Select 20 ETP Deutsche Börse XETRA DA20 DE000A3G3ZL3 EUR 24.04.2023 ETC Group MSCI

Digital Assets Select 20 ETP Deutsche Börse XETRA DA20 DE000A3G3ZL3 USD 24.04.2023

Die vollständige Produktliste mit allen Börsennotierungen und Handelsinformationen finden Sie hier.

