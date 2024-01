ETC Group lance le trading du MSCI Crypto Index Basket ETP "DA20" sur Euronext Paris

Paris/Londres, 11 janvier 2024 – Aujourd'hui, ETC Group a lancé le trading du DA20 (ISIN DE000A3G3ZL3) sur Euronext Paris, le premier et unique produit négocié en bourse (ETP) au monde basé sur un indice MSCI.

ETC Group, spécialisé dans les crypto-actifs, a introduit l'ETC Group MSCI Digital Assets Select 20, pour la première fois en avril 2023 sur XETRA à la Bourse allemande, négocié en euros et en dollars américains. L'indice créé et calculé par MSCI en collaboration avec ETC Group représente les 20 crypto-actifs leaders en termes de capitalisation boursière. Parmi celles-ci figurent actuellement des cryptomonnaies telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou Ripple (XRP). La part d'un actif individuel dans l'indice est limitée à 30% maximum ("Capped"). Les stablecoins, les cryptomonnaies privées et les mêmes ne sont pas inclus dans l'univers de l'indice.

Grâce à cet instrument financier négocié en bourse, les investisseurs privés et institutionnels peuvent investir de manière diversifiée sur le marché des cryptos. Comme tous les ETPs crypto d'ETC Group, l'ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 est entièrement couvert par des cryptomonnaies et protégé contre le risque d'insolvabilité de l'émetteur par un fiduciaire. Les tokens sont sécurisés de manière professionnelle dans un entrepôt frigorifique chez un dépositaire de cryptos réglementé. Toutes les transactions sont également surveillées indépendamment par le biais d’un administrateur spécialement mandaté.

DA20 couvre environ 85% du marché des cryptomonnaies

Pour célébrer le lancement, Bradley Duke, Chief Strategy Officer et Maximilian Monteleone, tous deux cofondateurs d'ETC Group, a sonné la cloche d'ouverture à la Bourse de Paris aujourd'hui, entourés de Leyla Sharifullina, Directeur des opérations de la Société, marquant symboliquement le début de la cotation du DA20. Il a declaré: "Nous sommes très fiers de lancer cet ETP de référence sur un autre marché. Ce produit offre un moyen efficace d'investir passivement et de se diversifier sur l'ensemble du marché des crypto-actifs grâce à un produit réglementé sur le marché des capitaux : DA20 couvre environ 85% du marché des cryptos, ce qui en fait le produit le plus diversifié sur le marché."







Les crypto-monnaies sont très volatiles et votre capital est exposé à des fluctuations. Disclaimer : https://bit.ly/etcdisc



À propos d'ETC Group ( www.etc-group.com )

ETC Group développe des instruments financiers innovants adossés à des actifs numériques, notamment l'ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) et l'ETC Group Physical Ethereum (ZETH), qui sont cotés sur des échanges européens, comme le XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK et Wiener Börse.

ETC Group a lancé le premier produit négocié en bourse (exchange traded product- ETP) Bitcoin à compensation centralisée au monde en juin 2020 sur la Deutsche Börse XETRA, la plus grande plateforme de cotation d'ETF d'Europe.

ETC Group travaille en permanence à l'élargissement de sa gamme d'ETPs garantis par des crypto-monnaies, de qualité institutionnelle, offrant aux investisseurs la possibilité de s'exposer au Bitcoin, à l'Ethereum, au Cardano, au Solana et à d'autres actifs numériques populaires sur les principales bourses européennes.

Informations sur le trading

Nom du produit Bourse Abréviation ISIN Monnaie de négociation Date de cotation ETC Group MSCI

Digital Assets Select 20 ETP Euronext Paris DA20 DE000A3G3ZL3 EUR 11.01.2024 ETC Group MSCI

Digital Assets Select 20 ETP Deutsche Börse XETRA DA20 DE000A3G3ZL3 EUR 24.04.2023 ETC Group MSCI

Digital Assets Select 20 ETP Deutsche Börse XETRA DA20 DE000A3G3ZL3 USD 24.04.2023

La liste des produits, y compris toutes les cotations boursières et les informations sur les échanges, est disponible à l'adresse suivante : https://etc-group.com/products/.

Contact Media :



Sophie Baumont

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com



Pièce jointe