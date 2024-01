Ontex breidt assortiment babybroekjes uit om aan de groeiende marktvraag te voldoen

Aalst, België, 11 januari 2024 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke hygiëne, lanceert luierzwembroekjes voor retailers op basis van zijn snelgroeiende babybroekjes-productieplatform HappyFitTM. De ingenieurs van Ontex hebben de luierzwembroekjes ontworpen die in het water comfortabel blijven aanvoelen zonder op te zwellen en op hun plaats blijven dankzij flexibele zijkanten en een zacht en kleurrijk materiaal. Deze luierzwembroekjes worden gemaakt op het Ontex HappyFit-platform en zijn onderworpen aan tal van paneltests in heel Europa en hebben uitstekende positieve feedback verzameld voor belangrijke consumentencriteria als 'pasvorm', 'lekkagepercentage' en 'zachtheid'.

"De ervaring van onze ingenieurs met hygiënematerialen en het gebruik van ons bestaande productieplatform zorgen voor een product dat retailers helpt om hun al populaire aanbod van babybroekjes verder uit te breiden, en laten gezinnen toe om van waterpret te genieten aan een schappelijke prijs. Dat is waar innovatie bij Ontex om draait: samenwerken met retailers om betaalbare kwaliteitsproducten te ontwikkelen", zegt Annick De Poorter , Chief Innovation & Sustainability Officer bij Ontex.

Nu steeds meer baby’s en peuters het hele jaar door genieten van activiteiten in het water, laten luierzwembroekjes aan retailers toe om klantentrouw te creëren, als de juiste plaats in de winkelrekken en de prijspositie gevonden worden.

Volgens Euromonitor wordt verwacht dat babybroekjes de komende vier jaar de groei van de babyverzorgingscategorie zullen blijven stimuleren. Een slinkende koopkracht dwingt consumenten immers om slimme keuzes te maken, waardoor het marktaandeel van huismerken toeneemt in babyverzorging. Veel huismerken worden door Ontex geproduceerd. Ontex presteerde in 2022 beter dan de groeiende markt voor babybroekjes en deed zijn omzet in het segment met dubbele cijfers groeien in de eerste negen maanden van 2023.

De luierzwembroekjes van Ontex, en recent aangekondigde innovaties op het gebied van vrouwelijke hygiëne en tonen aan hoe de focus van Ontex op zijn kernactiviteiten het bedrijf in staat stelt om sneller te innoveren. Snellere innovatie maakt deel uit van de strategische visie van Ontex om de nummer één partner te zijn voor de retail- en gezondheidszorgsector in Europa en Noord-Amerika.

Vragen

Over Ontex

