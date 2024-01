TELUS Santé et Clinia unissent leurs forces pour transformer la navigation et la personnalisation dans les soins de santé

TELUS Capital de risque investit dans Clinia pour stimuler la croissance en menant une ronde de financement de série A de 10 millions de dollars



Un partenariat pour révolutionner l’expérience en santé au moyen de solutions fondées sur l’IA, améliorant l’interconnectivité de l’information et le maintien des coûts pour les payeurs et les fournisseurs

MONTRÉAL, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé, un chef de file mondial dans les technologies en santé, et Clinia, un fournisseur de technologies de recherche de soins de santé ont annoncé un partenariat stratégique exclusif qui révolutionne la navigation et offre des soins adaptés aux démarches personnelles en matière de santé. En exploitant l’environnement technique fondé sur l’IA de Clinia, TELUS Santé vise à simplifier la gestion des réseaux du registre de fournisseurs, à faciliter une interconnectivité transparente et à favoriser un maintien des coûts pour les payeurs et les fournisseurs, éliminant les problèmes liés aux réseaux du registre des fournisseurs traditionnels.

« Naviguer dans la quantité phénoménale de renseignements sur la santé que l’on trouve en ligne exige énormément de temps, explique Martin Bélanger, directeur général en chef, Solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé de TELUS Santé. Nous investissons dans une technologie avancée afin de fournir un service plus direct et personnalisé qui permettra aux individus d’accéder plus facilement aux soins de santé et de bénéficier de recommandations adaptées à leurs besoins. Cette approche novatrice permettra également à nos partenaires payeurs de mettre en œuvre des solutions efficaces à grande échelle offrant des avantages à toutes les parties concernées. »

L’infrastructure créée par TELUS Santé et Clinia permet aux payeurs d’optimiser le temps et les efforts consacrés aux tâches administratives et à l’entrée manuelle des données au moyen de solutions clés en main pour leur registre des fournisseurs et de mieux gérer les ressources. Grâce à cette solution, les problèmes liés aux réseaux du registre des fournisseurs sont éliminés, notamment le coût élevé de leur maintien et la production d’information sans interconnectivité et incomplète. Les payeurs pourront jouir d’une solution complète unique pour offrir leurs propres expériences éprouvées, notamment la gestion des recommandations et des ressources pour les équipes de soins et un accès direct à des fournisseurs de soins adaptés au régime d’avantages sociaux de l’employeur ou de la personne.

« En tirant parti de l’environnement technique de recherche de soins de santé de Clinia pour dynamiser les solutions de pointe au Canada en matière de réseau de fournisseurs, d’adjudication et de pharmacie, TELUS Santé sera encore plus en avance sur son temps, précise Simon Bédard, directeur général et cofondateur de Clinia. TELUS Santé possède déjà des services et des solutions clés essentielles pour créer une démarche unifiée et transparente en matière de santé. Notre technologie l’aidera à créer des écosystèmes de fournisseurs connectés permettant aux payeurs à l’échelle mondiale d’améliorer leurs services tout en rendant plus efficaces les démarches des personnes et des collectivités en matière de santé. »

TELUS Capital de risque, l’entité d’investissement stratégique de TELUS Corporation et un des fonds spécialisés dans le capital-risque de longue date les plus actifs au Canada, mène une ronde de financement de série A de 10 millions de dollars pour Clinia avec la participation d’investisseurs actuels comme AQC Capital, Anges Québec, Groupe Benoit, Kastello et Formentera Capital. Ce capital démontre le pouvoir d’innovation du Canada et stimule la croissance en intégrant l’entreprise à l’écosystème de TELUS pour favoriser l’innovation et en faire profiter les clients à l’échelle mondiale.

« En plus des avantages pour les payeurs, nous sommes également ravis de tirer parti de ce partenariat pour réaliser des opportunités inexploitées et créer de la valeur pour nos clients de dossiers médicaux électroniques et de solutions pour pharmacies, favorisant ainsi une optimisation encore plus poussée au sein de l’écosystème », a ajouté Martin Bélanger.

À propos de Clinia

Clinia aide les organisations de santé à intégrer des technologies de recherche de soins de santé à leur écosystème afin que les utilisateurs puissent accéder au bon moment aux soins qui leur conviennent. Chaque année, des millions de démarches en matière de santé sont facilitées par l’infrastructure de recherche de Clinia. Les organisations peuvent magnifier l’incidence de leurs données et permettre aux équipes de santé d’offrir des soins de santé efficaces en temps voulu et aider les patients à prendre leur santé en main. Fièrement établie à Montréal au Canada, Clinia compte des effectifs en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui offre des soins primaires et préventifs complets pour améliorer le bien-être physique, mental et financier d’employés et de familles à l’échelle planétaire. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres de l’équipe engagés, notamment plus de 100 000 professionnels de la santé compatissants, nous venons en aide à plus de 69 millions de personnes dans 160 pays. Nous nous efforçons de devenir l’entreprise de mieux-être la plus digne de confiance au monde. Nous favorisons l’avènement de collectivités et milieux de travail les plus sains qui soient sur la planète en facilitant l’accès aux soins et en améliorant la circulation de l’information entre fournisseurs de soins, les assureurs, les employeurs et les personnes. Visitez www.telussante.com pour en savoir plus.

