Le DoD choisit la CCC et Thornhill Medical pour des dispositifs de soins intensifs

OTTAWA, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat du ministère de la défense des États-Unis, le DoD, pour fournir jusqu'à 356 millions de dollars américain en équipement d'anesthésie et de systèmes de survie de l'innovateur en technologie médicale, Thornhill Medical, à la Defense Logistics Agency (DLA) Troop Support – l'agence responsable de la gestion de la chaîne d'approvisionnement médicale pour toutes les forces armées des États-Unis.



Basée à Toronto, en Ontario, Thornhill Medical est un innovateur mondial qui se concentre sur la science et la technologie des soins respiratoires et de l'oxygène. Thornhill Medical, qui fêtera ses 20 ans en 2024, transforme la fourniture de soins intensifs et le transport des patients dans des environnements austères et imprévisibles de soins aux blessés de combat, d'aide humanitaire et d'urgence. Ses technologies médicales sont présentes dans plus de 19 pays et ses capacités de R&D continuent de se développer avec plus de 40 brevets accordés et en attente. Les clients américains de Thornhill Medical sont, entre autres, le Marines Corps des États-Uniens (USMC) et la marine américaine.

La première génération de la technologie MOVES® de Thornhill Medical a été développée spécifiquement pour les besoins de l'USMC. Depuis, cette technologie transformatrice a été perfectionnée. MOVES® SLC™ est le seul système de maintien des fonctions vitales micro-intégré qui combine un concentrateur d'oxygène (O2), un ventilateur unique conservant l'O2, une aspiration et une surveillance complète des signes vitaux dans un seul système compact, robuste, portable, fonctionnant sur batterie et sans bouteilles d'O2. Les ministères ukrainiens de la Défense et de la Santé ont déployé MOVES® SLC™ au cours de la guerre à grande échelle en Ukraine et la marine américaine a récemment déployé le système de maintien des fonctions vitales dans le cadre de sa première capacité expéditionnaire médicale En-Route Care System (ERCS) à bord du USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKECSG).

En plus d'offrir son système de survie MOVES® SLC™, Thornhill Medical fournira à la DLA Troop Support le MADM™, un vaporisateur d'anesthésie gazeuse en ligne qui peut être transporté à la main pour administrer en toute sécurité et avec précision l'anesthésie gazeuse dans des environnements difficiles. Lorsque MADM™ est associé au ventilateur à circuit circulaire et au générateur d'oxygène intégrés dans MOVES® SLC™, il peut réutiliser l'anesthésie gazeuse, offrant un moyen élégant de diminuer la consommation d'anesthésie, réduisant ainsi la dépendance à l'égard du réapprovisionnement. En 2017, la CCC et Thornhill Medical se sont associées pour la première fois afin de conclure un contrat de 14 millions de dollars américain sur cinq ans avec l’USMC pour le système d'anesthésie de terrain MADM™ (FAS).

La CCC est l'autorité contractante désignée pour les achats du DoD américain au Canada d'une valeur de 250 000 américain ou plus. Grâce à son service de Maître d'œuvre DoD des É.-U., la CCC s'associe à des entreprises canadiennes comme Thornhill Medical pour fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada. Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

Citations

"La CCC est fière d'apporter les solutions de Thornhill Medical aux acheteurs du DoD américain et de soutenir le succès croissant de l'entreprise." – Diane Montambault, vice-présidente des opérations, CCC.

"Nous sommes heureux de passer un contrat avec la CCC pour fournir au ministère américain de la défense nos technologies de soins critiques de combat. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif de trouver des solutions pour moderniser les capacités médicales en vue de l'environnement de combat futur. Nous comprenons ce besoin et pouvons fournir dès aujourd'hui des technologies plus petites, plus légères, plus intuitives, plus durables et faciles à entretenir, qui apportent des soins critiques et des capacités chirurgicales avancées aussi près que possible de la ligne de front." – Lesley Gouldie, présidente-directrice général, Thornhill Medical

Liens connexes

Ressource

Corporation commerciale canadienne (CCC) communications@ccc.ca

Thornhill Medical Kathleen Powderley

Responsible Communications

416-803-4497

kathleen@responsiblecomm.ca



À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l’autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les besoins du DoD des É.-U. en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

À propos de Thornhill Medical

Marquant ses 20 ans en 2024 en tant qu'innovateur mondial dans la recherche scientifique et les technologies avancées liées à la respiration et à l'oxygène, Thornhill Medical transforme la prestation de soins critiques et le transport de patients dans les environnements austères et imprévisibles de soins aux blessés de combat, d'aide humanitaire et d'urgence. Son système phare de maintien des fonctions vitales micro-intégré avec alimentation en oxygène intégrée, MOVES® SLC™, et la solution d'anesthésie qui l'accompagne, MADM™, comblent les lacunes en matière de capacités de soins critiques pour sauver des vies. L'équipe collabore chaque jour avec des clients, des leaders de l'innovation, des partenaires industriels, hospitaliers et militaires dans plus de 19 pays et dans plus de 65 instituts de recherche, tout en repoussant les limites de ce qui est technologiquement possible en matière d'interopérabilité, de livraison à distance ou autonome et d'utilisation de l'IA, et en développant des solutions qui peuvent transformer les diagnostics vasculaires grâce au contrôle des gaz du sang artériel. S'appuyant sur deux décennies d'innovations scientifiques et techniques pionnières qui répondent aux besoins des systèmes de santé et des prestataires, Thornhill Medical débloque aujourd'hui les solutions technologiques médicales de demain.