Lynx Air poursuit son expansion dans l’Est du Canada avec la ville de Québec

QUÉBEC, 11 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé aujourd’hui une nouvelle expansion dans l’Est du Canada et au Québec avec l’ajout de la ville de Québec à son réseau à compter du 6 juin 2024. Ce nouvel itinéraire offrira des liaisons abordables entre la ville de Québec et l’Alberta et la Colombie-Britannique.



Après l’énorme succès de ses vols au départ de Montréal, la nouvelle compagnie aérienne très abordable du Canada offrira six vols par semaine à destination/au départ de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et de l’aéroport international de Vancouver (YVR) et 10 vols par semaine à destination/au départ de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et de l’aéroport international de Calgary (YYC), élargissant ainsi son réseau au Québec. Le service Québec-Vancouver fonctionnera comme un vol sans débarquement avec une courte escale à Calgary, offrant un service sans tracas avec une seule carte d’embarquement et la possibilité d’enregistrer les bagages jusqu’à la destination finale.

Les billets sont en vente aujourd’hui et les tarifs sont vraiment très abordables, à partir de 129 $* l’aller simple de Calgary vers/depuis Québec et de 199 $* l’aller simple de Québec vers/depuis Vancouver, taxes et frais inclus. Pour fêter l’événement, Lynx a lancé un solde de places d’une durée limitée allant jusqu’à 35 % de rabais sur les tarifs de base sur tous ses itinéraires. Le solde commence le 11 janvier 2024 et se termine le 14 janvier 2024, à 23 h 59 (HE). Il est accessible avec le code promotionnel : QUEBEC. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

« Nous sommes ravis d’ajouter la ville de Québec à notre réseau en pleine expansion », a déclaré Vijay Bathija, directeur commercial de Lynx. « Notre stratégie consiste à voler vers des destinations où les tarifs aériens sont traditionnellement élevés et où les options à bas prix sont limitées, offrant ainsi une meilleure alternative. La ville de Québec, la capitale du Québec, sera une autre occasion pour Lynx de prendre de l’expansion dans l’Est. En offrant des tarifs très avantageux, nous visons à inciter plus de Canadiens à voyager pour voir leurs proches et explorer de nouveaux lieux. »

Stéphane Poirier, PDG de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, a déclaré : « Nous sommes très heureux de faire partie du réseau en expansion de Lynx, à compter de l’été prochain. Les gens de Québec et de toute la partie est de la province pourront profiter de nouvelles options pour visiter Calgary et Vancouver, deux destinations populaires dans l’Ouest canadien. L’ajout de vols abordables au réseau de Lynx s’inscrit directement dans notre objectif d’offrir encore plus d’options aux voyageurs locaux, en plus d’être une porte d’entrée directe pour les touristes vers la magnifique région de Québec. »

« La ville de Québec offre aux voyageurs une occasion incroyable de découvrir la riche culture et l’histoire profonde de Québec. Nous sommes ravis d’accueillir ce nouvel itinéraire de Lynx Air à YYC et d’offrir aux Albertains une autre option pour voyager vers l’une des destinations les plus recherchées du Canada », a déclaré Chris Miles, chef de l’exploitation de l’Administration de l’aéroport de Calgary. « Alors que l’expansion rapide de Lynx au Canada se poursuit, nous sommes fiers de faire partie intégrante de ses activités et de continuer à travailler ensemble pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. »

Calendrier de Lynx pour la ville de Québec

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 6 JUIN 2024 Mardi/mercredi/jeudi/vendredi/dimanche Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) Aéroport international de Calgary (YYC) 6 JUIN 2024 Mardi/mercredi/jeudi/vendredi/dimanche Aéroport international de Calgary (YYC) Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) 6 JUIN 2024 Mardi/jeudi/dimanche Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) ** Aéroport international de Vancouver (YVR) 6 JUIN 2024 Mardi/jeudi/dimanche ** Aéroport international de Vancouver (YVR) Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)



Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Des restrictions s’appliquent.

** Vols sans débarquement, avec une seule carte d’embarquement et des bagages transférés vers la destination finale.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus écoresponsables au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.