Orionin nimitysvaliokunnan suositus vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 11.1.2024 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024:

Suositus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Karen Lykke Sørensen sekä uutena jäsenenä Henrik Stenqvist.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Veli-Matti Mattila.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Mikael Silvennoinen on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan, minkä vuoksi häntä ei esitetä enää valittavaksi uudelleen.

Nimitysvaliokunnan jäsenet toteavat: ”Haluamme lausua jo tässä vaiheessa lämpimät kiitokset Mikael Silvennoiselle hänen pitkästä ja ansiokkaasta kaudestaan Orionin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Silvennoisen puheenjohtajakaudella Orionin hallitus on luotsannut yhtiötä menestyksellisesti eteenpäin.”

Henrik Stenqvistin henkilötiedot:

Syntynyt: 1967

Koulutus ja ammatti: M.Sc. (Business Administration and Economics), talousjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Swedish Orphan Biovitrum AB, talousjohtaja, 2018–

Recipharm AB, talousjohtaja, 2017–2018

Meda AB, talousjohtaja, 2003–2017





Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: Callitidas Therapeutics AB 2022–, Midsona AB 2017–

Keskeiset aiemmat luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: MedCap AB 2017–2019

Hallituksen nykyisten jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://www.orion.fi/sijoittajat/hallinnointi-ja-johto/hallitus/

Suositus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 61 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 50 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 61 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina, mikäli kokous pidettäisiin tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuisi kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.4.- 3.5.2024 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 40 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 24 400 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 20 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2024. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytettäisiin säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyisi ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyisi kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokunta toteaa, että palkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2023 päätetyt palkkiot.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistuneet yhtiön hallituksen palkkioita koskevan suosituksen käsittelyyn tai sitä koskevaan päätöksentekoon.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Mikael Silvennoinen, puheenjohtaja, Annika Ekman, Petteri Karttunen, Minna Maasilta, Hilpi Rautelin ja Seppo Salonen.

