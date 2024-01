STMicroelectronics : Sphere Studios et STMicroelectronics dévoilent de nouveaux détails sur le plus grand capteur d’images au monde pour le cinéma

Sphere Studios et STMicroelectronics dévoilent de nouveaux détails sur le plus grand

capteur d’images au monde pour le cinéma

Le capteur d’images créé sur mesure pour Big Sky, le système de caméra le plus sophistiqué au monde, est utilisé pour capturer les contenus projetés en ultra-haute résolution dans la Sphere, à Las Vegas.

Burbank (Californie) et Genève (Suisse), le 11 janvier 2024 — Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) a dévoilé ce jour de nouveaux détails concernant sa collaboration avec STMicroelectronics (NYSE : STM) (« ST »), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, pour la création du plus grand capteur d’images au monde destiné au système de caméra Big Sky. Ce système de caméra révolutionnaire ultra-haute résolution est utilisé pour capturer du contenu pour la Sphere, l’espace de divertissement de nouvelle génération situé à Las Vegas.

La Sphere héberge le plus grand écran LED haute résolution du monde, grâce auquel le public peut vivre une expérience visuelle en totale immersion. Le système de caméra Big Sky a été conçu pour capturer des contenus projetés sur cet écran 16 K x 16 K d’environ 15 000 mètres carrés (160 000 pieds carrés) par l’équipe de Sphere Studios, le studio de création de contenus qui développe des expériences de divertissement originales diffusées en direct dans la Sphere. En collaboration avec Sphere Studios, ST a fabriqué un capteur 18 K unique en son genre, capable de capturer des images à l’échelle et avec le niveau de fidélité qu’exige l’écran de la Sphere. Le capteur Big Sky est à présent le plus grand capteur de caméra cinéma à usage commercial au monde. Il fonctionne avec les objectifs cinématographiques les plus nets au monde pour capturer des images de grand format et d’un niveau de détail totalement inédit à ce jour.

« Big Sky marque une avancée significative pour la technologie des caméras de cinéma, chaque élément représente une innovation tant sur le plan de la conception que de la fabrication », a déclaré Deanan DaSilva, architecte principal de Big Sky, Sphere Studios. « Quelle que soit la caméra, le capteur joue un rôle essentiel pour la qualité des images. Toutefois, compte tenu des dimensions et de la résolution de l’écran de la Sphere, le capteur Big Sky devait aller au-delà des possibilités existantes. En étroite collaboration avec Sphere Studios, ST s’est appuyé sur sa riche expertise pour fabriquer un capteur révolutionnaire qui élargit les possibilités des contenus immersifs non seulement pour la Sphere, mais également pour l’ensemble de l’industrie du divertissement. »

« Depuis près de 25 ans, ST se positionne en matière de capteurs d’images à la pointe de la technologie, des outils, et de la propriété intellectuelle pour créer des solutions uniques conjuguant fonctionnalités et performances avancées », a déclaré Alexandre Balmefrezol, Vice-Président Exécutif et directeur général du sous-groupe Produits Imaging de STMicroelectronics. « La fabrication d’un capteur dédié de cette taille, de cette résolution et à une telle vitesse avec un faible niveau de bruit, une dynamique élevée et des exigences de rendement apparemment inaccessibles, représentait un défi véritablement hors norme pour ST. Nous avons réussi à le relever avec succès dès la première plaquette sortie de notre usine de fabrication de plaquettes de 300 mm située à Crolles, en Isère ».

ST est leader dans le développement et la fabrication de capteurs d’images, les technologies de capteurs d’images ; les services de fonderie de ST couvrent un large éventail de marchés, dont la photographie et la cinématographie professionnelles. Les dimensions du capteur 316 mégapixels Big Sky sont près de 7 fois plus importantes et sa résolution 40 fois plus élevée que celles des capteurs pleine image (« full frame ») qui équipent les appareils photo haut de gamme. Mesurant 9,92 cm x 8,31 cm (soit 82,4 cm2), la puce est cinq fois plus grande qu’une photo d’identité, et seulement quatre puces tiennent sur une plaquette de silicium de 300 mm. Le système est capable de capturer des images à la fréquence de 120 images par seconde et de transférer des données au débit de 60 Go par seconde.

Par ailleurs, Big Sky permet aux cinéastes de capturer des images grand format à partir d’une unique caméra sans être tenus d’assembler les contenus provenant de différentes caméras, évitant ainsi les problèmes courants liés à la jonction entre images notamment les limites à courte distance. Plus de dix brevets ont été déposés par Sphere Studios en association avec la technologie de Big Sky.

Le film de Darren Aronofsky « Postcard from Earth » actuellement projeté à la Sphere dans le cadre de The Sphere Experience, est la première production cinématographique à utiliser le système Big Sky. Depuis son lancement, ce film transporte ses spectateurs dans un voyage à travers les sept continents. Capturées avec Big Sky, des images à couper le souffle donnent au public l’impression de voyager dans de nouveaux mondes sans quitter Las Vegas.

