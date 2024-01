ARGAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société Oddo

Communiqué de presse – Neuilly sur Seine, jeudi 11 janvier 2024 – 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté avec la société Oddo

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARGAN à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

10 880 titres ARGAN

1 331 303,94 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du contrat au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20 303 titres ARGAN

568 339,58 €

Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023, ont été exécutées :

3 310 transactions à l’achat

3 306 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

117 727 titres et 8 283 369,2 euros à l'achat

127 150 titres et 9 046 333,8 euros à la vente

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

18 janvier : Résultats annuels 2023

21 mars : Assemblée Générale 2024

2 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024

trimestre 2024 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader de son marché en France. S’appuyant sur une approche unique et centrée sur le client, avec un accompagnement sur mesure et innovant sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative, ARGAN a connu une forte croissance de ses revenus depuis le début de ses activités en 2000, pour enregistrer un revenu locatif annuel de 184 millions d’euros en 2023. Par ailleurs, au 31 décembre 2023, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros.

Prenant en compte l’ensemble de ses parties prenantes, le modèle de développement d’ARGAN vise la poursuite d’une croissance rentable, avec une dette maîtrisée, tout en veillant à réduire au minimum l’impact environnemental et sociétal de ses activités.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlene Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

