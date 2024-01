McPhy Energy : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions au 31 décembre 2023

Information mensuelle

relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Conformément aux articles L. 233-8-II du Code de commerce et

223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Société déclarante :

Dénomination sociale : McPhy Energy

Société Anonyme à Conseil d’Administration

Siège social : 79 rue Général Mangin, 38100 Grenoble

Immatriculée sous le n° 502 205 917 R.C.S. Grenoble

Euronext Paris Compartiment B (Code ISIN : FR0011742329 - MCPHY)

Date Nombre total d’actions

en circulation Nombre total de droits de vote* Brut Net 31.12.2023 27 997 800 29 941 471 28 753 493

* Nombre total de droits de vote (i) « brut » calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachées des droits de vote, en ce compris celles privées de droit de vote, (ii) « net » calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachées des droits de vote après déduction de celles privées de droit de vote (actions auto-détenues par la Société et autres actions dont le droit de vote est suspendu conformément à la réglementation)

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

Gaëlle Fromaigeat

T.+33 (0)1 44 71 98 52

mcphy@newcap.eu



Suivez McPhy sur







@McPhyEnergy

Pièce jointe