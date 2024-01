Nanterre, le 11 janvier 2024

Précision concernant l’évolution du cash-flow libre de VINCI en 2023

Dans sa dernière publication financière1, VINCI avait fait état d’un cash-flow libre2 attendu en 2023 d’au moins 4,5 milliards d’euros.

Sur la base des remontées de trésorerie observées en décembre, il ressort en première approche que le cash-flow libre du Groupe en 2023 devrait finalement dépasser son niveau atteint en 2022, lequel s’était établi à 5,4 milliards d’euros, marquant ainsi un nouveau record.

Cette situation particulièrement remarquable résulterait notamment d’un niveau d’encaissement clients en fin d’année supérieur aux attentes et du décalage dans le temps de certains investissements.

Un communiqué de presse sera publié le 7 février 2024 après bourse pour présenter les comptes de l’exercice 2023 et les perspectives pour 2024.

Cette publication sera suivie d’une réunion de presse et d’une réunion d’analystes le 8 février 2024.

1 Communiqué de presse relatif à l’information trimestrielle au 30 septembre 2023 publié le 26 octobre 2023.

2 Le cash-flow libre est composé du cash-flow opérationnel et des investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé (PPP). Le cash-flow opérationnel permet de mesurer les flux de trésorerie dégagés par l’activité courante du Groupe. Il est constitué de la Cafice, de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes, des intérêts financiers et des impôts payés, des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, des investissements opérationnels nets de cession et des remboursements de dettes de location et charges financières associées.

