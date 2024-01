GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 11 janvier 2024 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.



Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

147 812 titres

530 615,28 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

1 721 869 titres à l’achat pour un montant de 5 726 529,19 €

1 697 197 titres à la vente pour un montant de 5 640 811,12 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

2 351 transactions à l’achat

2 016 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 911 titres

769 849,43 €

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT s’est construit un portefeuille de R&D diversifié et en pleine expansion composé de programmes aux stades de développement variés. La Société se focalise sur l’Acute on Chronic Liver Failure (ACLF). Sa franchise ACLF inclut cinq actifs en cours de développement : VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE, basés sur des mécanismes d’action complémentaires s’appuyant sur des voies d’administration différentes. D’autres actifs ciblent d’autres maladies graves, telles que le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés et dans la pré-commercialisation, a été démontrée avec le succès de l’étude de Phase 3 ELATIVE® à 52 semaines évaluant élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique focalisée sur la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH), anciennement la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et l’ammoniaque. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et en particulier des déclarations prospectives relatives à ses programmes de recherche et de développement. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », “pourrait” et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées à la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires aux États Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, au succès commercial potentiel d’élafibranor s’il était approuvé par les autorités règlementaires, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de la Société déposé le 18 avril 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date, et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, incluant le Rapport Semestriel d’Activité et Financier au 30 juin 2023, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



Annexe

S2 2023

Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 351 1 721 869 5 726 529,19 2 016 1 697 197 5 640 811,12 03/07/2023 90 119123 417 548,75 64 113328 399 399,60 04/07/2023 61 91000 328 009,50 42 62066 224 907,32 05/07/2023 60 91863 329 731,21 49 93674 338 505,05 06/07/2023 36 56000 203 217,28 16 25999 95 160,50 07/07/2023 10 7501 26 953,64 23 34730 126 346,35 10/07/2023 15 9001 32 973,72 23 17501 64 973,69 11/07/2023 5 4501 16 721,22 17 9191 34 363,59 12/07/2023 15 10361 37 937,01 18 9101 33 486,22 13/07/2023 36 3884 14 279,99 15 6267 23 244,18 14/07/2023 15 7482 27 404,55 7 4722 17 378,47 17/07/2023 8 5304 19 425,26 10 5761 21 225,66 18/07/2023 6 2981 10 939,70 15 4644 17 150,94 19/07/2023 20 4979 18 285,58 7 1516 5 611,70 20/07/2023 10 9181 33 114,49 4 2801 10 153,68 21/07/2023 10 5001 17 866,07 4 5001 18 003,60 24/07/2023 14 11001 39 241,45 15 8001 28 728,63 25/07/2023 18 13311 46 865,10 7 6001 21 198,59 26/07/2023 21 12691 44 345,02 11 8001 28 203,53 27/07/2023 11 10001 34 643,46 13 6001 20 913,42 28/07/2023 20 18001 60 993,51 12 6002 20 416,88 31/07/2023 8 10001 33 533,45 7 2003 6 750,25 01/08/2023 10 5001 16 873,32 16 11001 37 473,26 02/08/2023 21 13605 45 217,71 8 5605 18 714,87 03/08/2023 4 4001 13 193,30 6 6022 20 123,66 04/08/2023 1 1 3,35 16 7980 27 073,03 07/08/2023 1 1 3,41 5 7001 24 263,44 08/08/2023 1 1 3,44 11 7001 24 433,42 09/08/2023 4 1001 3 463,48 3 501 1 738,48 10/08/2023 3 1801 6 135,48 6 4001 13 718,51 11/08/2023 5 4001 14 103,53 25 16901 60 314,09 14/08/2023 3 1001 3 453,46 1 1 3,46 15/08/2023 10 3002 10 212,35 3 360 1 256,40 16/08/2023 8 2300 7 709,51 1 1 3,37 17/08/2023 1 1 3,31 6 2001 6 673,31 18/08/2023 8 5318 17 579,39 6 5361 17 784,10 21/08/2023 11 10184 33 277,24 4 2291 7 422,91 22/08/2023 20 11001 35 043,25 12 9961 33 110,07 23/08/2023 10 7001 22 083,18 19 12001 38 595,70 24/08/2023 19 14001 44 713,17 16 7584 24 628,81 25/08/2023 5 2715 8 592,27 13 8005 25 609,76 28/08/2023 1 1 3,2 16 14414 46 640,97 29/08/2023 4 4501 14 898,31 14 15001 49 996,98 30/08/2023 17 9002 29 639,09 6 1501 5 058,35 31/08/2023 2 1500 4 875,05 7 3001 9 865,79 01/09/2023 4 1501 4 968,33 3 1501 4 998,33 04/09/2023 19 9002 29 616,58 13 4501 14 973,30 05/09/2023 17 5999 19 429,26 7 3000 9 787,47 06/09/2023 21 14287 45 364,08 10 5001 15 953,19 07/09/2023 10 9928 33 675,08 42 41594 142 039,35 08/09/2023 20 17200 61 385,25 12 17201 62 568,64 11/09/2023 15 11350 43 256,10 16 9350 36 214,98 12/09/2023 12 10467 38 788,82 5 2028 7 606,89 13/09/2023 16 8001 29 173,65 14 10001 36 948,69 14/09/2023 15 9001 33 113,78 12 7001 25 833,76 15/09/2023 16 7001 25 493,65 3 2001 7 343,67 18/09/2023 20 9501 33 486,65 1 1 3,63 19/09/2023 8 11557 39 525,06 1 1 3,49 20/09/2023 5 904 3 118,79 9 10001 34 765,98 21/09/2023 14 19842 67 125,09 5 1960 6 869,78 22/09/2023 28 17117 54 700,97 6 29958 95 766,14 25/09/2023 10 14001 43 463,30 2 358 1 159,92 26/09/2023 19 20001 59 993,00 51 68644 218 896,11 27/09/2023 25 15001 46 715,36 1 1 3,21 28/09/2023 16 16846 51 983,05 31 31848 98 878,80 29/09/2023 17 8617 26 973,54 19 11999 37 631,74 02/10/2023 37 19880 61 440,33 18 6496 20 281,23 03/10/2023 9 8001 23 882,99 7 2721 8 297,47 04/10/2023 1 1 2,93 1 1 2,93 05/10/2023 23 18720 55 269,68 21 20001 59 297,96 06/10/2023 20 10001 29 502,95 36 24001 71 203,05 09/10/2023 19 14001 42 443,05 34 15044 45 998,38 10/10/2023 42 22101 66 413,95 47 26002 78 445,95 11/10/2023 20 8547 27 024,76 28 17252 53 928,89 12/10/2023 11 10211 31 938,37 7 5001 15 683,14 13/10/2023 41 16441 50 597,67 9 6035 18 583,39 16/10/2023 8 6001 18 183,03 14 7967 24 289,47 17/10/2023 26 14246 43 329,07 28 14034 42 858,85 18/10/2023 32 13293 40 352,90 8 7878 24 076,59 19/10/2023 43 27901 81 730,12 20 10247 30 137,55 20/10/2023 7 5396 15 484,31 15 10292 29 964,54 23/10/2023 7 2202 6 419,84 7 2202 6 466,68 24/10/2023 30 14530 44 109,16 23 19612 59 457,90 25/10/2023 34 19473 57 263,67 11 7184 21 076,56 26/10/2023 13 10000 29 040,00 14 14818 43 434,37 27/10/2023 43 12561 37 911,23 21 13413 40 738,37 30/10/2023 15 17065 51 278,11 11 8001 24 133,02 31/10/2023 8 4002 12 165,96 9 8001 24 352,96 01/11/2023 22 17776 53 512,69 18 8847 26 791,72 02/11/2023 26 25501 78 420,42 38 40987 126 130,11 03/11/2023 21 11794 36 925,24 27 27380 86 190,87 06/11/2023 26 17273 53 180,63 7 4080 12 537,47 07/11/2023 8 4817 14 813,33 15 18010 56 002,28 08/11/2023 4 2157 6 772,98 3 2845 8 990,17 09/11/2023 15 7512 23 658,44 44 32668 104 008,05 10/11/2023 41 29520 90 918,06 11 10876 33 474,48 13/11/2023 1 1 3,08 18 15313 48 576,66 14/11/2023 59 41127 132 912,59 71 26459 86 146,54 15/11/2023 49 27766 86 897,86 14 12766 40 228,35 16/11/2023 22 8263 25 391,21 11 6183 19 158,83 17/11/2023 27 14427 44 149,51 16 11342 34 912,72 20/11/2023 3 1624 5 088,56 14 14812 46 415,33 21/11/2023 27 14385 44 637,52 3 1362 4 208,63 22/11/2023 7 2022 6 206,04 6 668 2 062,61 23/11/2023 20 9134 27 505,85 2 190 575,68 24/11/2023 33 19664 59 441,72 11 18962 57 887,76 27/11/2023 17 6269 18 744,18 8 2305 6 932,26 28/11/2023 13 8884 26 497,60 12 8832 26 533,98 29/11/2023 17 9905 29 557,31 10 4921 14 809,36 30/11/2023 9 9899 29 623,95 69 29899 90 496,80 01/12/2023 13 9744 29 170,13 7 6708 20 159,69 04/12/2023 22 9332 27 988,07 26 19224 58 211,62 05/12/2023 14 6439 19 131,30 10 5332 15 972,17 06/12/2023 13 8242 24 183,76 15 13993 41 480,57 07/12/2023 7 6855 20 627,17 25 35355 109 064,16 08/12/2023 36 18001 57 693,02 31 33001 105 578,78 11/12/2023 10 8501 27 695,75 15 13631 44 908,69 12/12/2023 33 15520 53 221,96 21 18663 63 337,74 13/12/2023 22 8274 28 875,68 25 11501 40 148,15 14/12/2023 21 10001 36 406,04 17 6001 21 868,54 15/12/2023 12 6001 21 778,59 9 3787 13 772,49 18/12/2023 22 12501 46 991,13 15 8715 32 859,38 19/12/2023 34 31865 115 748,98 17 19190 70 395,44 20/12/2023 15 18606 66 111,40 6 10160 36 298,02 21/12/2023 43 42128 144 507,04 15 19558 67 147,31 22/12/2023 25 14931 50 798,40 20 19222 66 259,39 27/12/2023 27 31000 109 565,47 33 40468 143 914,73 28/12/2023 12 12401 44 612,10 12 12037 43 542,28 29/12/2023 29 46000 164 321,20 18 16984 61 240,40

