EMGA 承諾為斯里蘭卡的 Citizens Development Business Finance PLC（公民開發商業融資公眾有限公司）提供 3,000 萬美元的優先債務融資

倫敦, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注於新興市場業務的投資銀行 Emerging Markets Global Advisory LLP（新興市場環球顧問有限責任合夥企業，EMGA）成功為斯里蘭卡的 Citizens Development Business Finance PLC（公民開發商業融資公眾有限公司，CDB）取得價值 3,000 萬美元的優先債務融資承諾。 在 U.S. International Development Finance Corporation（美國國際開發金融公司，DFC）提供的財務支持下，EMGA 發起、構建和協商這項融資安排。



EMGA 的投資銀行部主管 Sajeev Chakkalakal 形容：「儘管面對眾多困難，但我們很高興能再次為 CDB 取得創新的融資解決方案。 這是斯里蘭卡的非銀行金融機構多年來首次獲得外部融資承諾，我們認為標誌著一個重大的里程碑。 此安排亦容許 CDB 繼續向中小企業提供支援，包括該國由女性擁有的企業以及可再生能源的行業。」

EMGA 的營運總監 Jeremy Dobson 說：「CDB 雄厚的財務實力，讓 EMGA 得以應對斯里蘭卡當前宏觀經濟的不利因素，以確保對這筆融資的承諾。 這項成就不僅突顯 EMGA 在駕馭複雜金融環境方面的專業知識，亦彰顯了 EMGA、CDB 及 DFC 之間成功的合作，為斯里蘭卡頂尖金融機構在困難經濟環境下獲得外部融資樹立正面的先例。」

DFC 的發展信貸辦公室一級副總裁 Maryam Khosharay 表示：「我們很高興能繼續履行 DFC 的承諾，加強對斯里蘭卡的投資，特別是在經濟困難和能源價格高企的時期，推動給予婦女和綠色資產的融資。」

CDB 的企業融資主管 Roshan Abeygoonewardena 亦對交易作出評論，認為 CDB 不斷鞏固根基，以此作為可持續發展議程的首要宗旨。 「對我們來說，特別是微企及中小企的女性企業家，都是經濟動力的來源。 在我們的商業模式中優先賦予女性更大的權利，讓她們獲得融資，促進財務自主和共融，這將成為推動斯里蘭卡發展及經濟議題的靈丹妙藥。」

Emerging Markets Global Advisory LLP（新興市場環球顧問有限責任合夥企業，EMGA）的總部設於倫敦及紐約，協助金融機構和企業集團尋求新的債權及股權資本。 EMGA 的跨國團隊結合了數十載的重要深厚經驗，得以在大部份新興國家（包括斯里蘭卡在內）完成交易。 EMGA 不斷擴展其地理版圖，鞏固作為卓越、專注於新興市場小眾領域投資銀行的地位。

Citizens Development Business Finance PLC（公民開發商業融資公眾有限公司，CDB）是斯里蘭卡五大非銀行金融機構之一，亦是該國其中一間最創新的金融機構，對可持續發展、模範企業管治、問責性和透明度作出堅定的承諾。 CDB憑著影響深遠的技術創新，以及尖端的金融解決方案來顛覆金融服務業而馳名。

U.S. International Development Finance Corporation（美國國際開發金融公司，DFC）是美國政府的開發金融機構。 DFC 與私營部門合作，針對發展中國家當前面臨的最嚴峻挑戰提供融資方案。 我們的投資橫跨不同行業，當中包括能源、醫療保健、基建設施、農業，以及小型企業和金融服務。 DFC 對投資恪守高標準，並且尊重環境、人權及勞工權益。