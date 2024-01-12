2023 年早期生物技術投資下降 40%：Novotech 白皮書

波士頓, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家以亞太地區為中心、具有全球執行能力的領先生物技術臨床合同研究機構 (CRO)， 今天發布了《駕馭生物技術格局》白皮書，探討了 2023 年影響生物技術行業的重大財務變化。



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Novotech 研究分析師團隊免費提供這些專家白皮書，為生物技術、生物製藥和中小型製藥臨床試驗的規劃和策略提供資訊。

探索生物技術領域：《深入了解 Covid-19 期間及以後的臨床試驗、融資趨勢、挑戰和轉型》(2023) 白皮書對生物技術臨床試驗的全球財務狀況進行了全面評估，提供了有價值且可操作的見解。

白皮書指出了影響該行業的主要原因，其中指出：「經濟壓力、激烈競爭、不斷變化的市場動態和監管變化等多種因素彙聚在一起，正在重塑該行業，對敏捷的生物技術初創公司和成熟的製藥巨頭都產生了影響。」

白皮書發現：「因此，與 2022 年相比，2023 年對早期生物技術公司的投資下降了 40%，比兩年前下降了 55%，史無前例。」

白皮書總結道，「在這種不斷變化的形勢下，展示更好的臨床結果和節省成本成為產品開發成功的關鍵基準。」

白皮書中確定的一個關鍵顛覆性因素是數碼轉型對生物技術行業的影響。

「自動化、人工智能和先進技術的採用減少了對大量勞動力的需求。數碼化簡化了流程，導致裁員。Pfizer 對數碼化的大量投資就是這種轉變的象徵。」白皮書指出。

Novotech 團隊收集和分析的數據深入揭示了壓力最大的產業以及生物技術產業和地區的財務狀況，包括以下發現：

2022 年，製藥和生物技術產業開始出現裁員現象，反映出營運向精益化的轉變

2023 年，利率上升導致早期投資下降 40%，促使轉向後期開發

造成這些變化的因素包括持續的大流行、專利到期、競爭加劇以及臨床試驗失敗

大型企業發起了成百上千的裁員以適應經濟挑戰

生物技術風險投資資金在 2021 年之前有所增加，但隨後有所下降，其中美國的融資交易佔主導地位

儘管面臨資金挑戰，整體資金仍集中在臨床前項目、A 輪和 B 輪以及腫瘤研究

由於專利即將到期，具有前景廣闊的產品線和有利估值的小型創新生物技術公司正在被收購

對肥胖和糖尿病治療、抗炎和癌症治療的需求很大

微生物組技術提供創新機會



儘管整個產業出現萎縮，但生物製劑和小分子藥物試驗在 2019 年至 2022 年間的複合年增長率 (CAGR) 翻了一番。該領域的一些關鍵因素包括：

通貨膨脹削減法案對生物製劑資助有正面影響

2019 年至 2022 年間，生物製劑的成長速度超過了小分子試驗的成長速度

美國、加拿大和歐洲在生物製劑和小分子試驗方面均處於領先地位

亞太地區的生物製劑試驗主要由中國、澳洲、日本和韓國主導

基因編輯和遺傳技術顯示出生物製劑的變革潛力



白皮書進一步總結道：「以新成立公司投資超過 1.5 億美元為特徵的 A 輪融資時代正在走向衰落。投資趨勢正在發生變化，大多數腫瘤投資現在都在 B 輪或更晚的階段完成，約佔該行業主要交易的 60%。」

Novotech 在美國、大中華區、韓國、澳洲、新西蘭和歐洲的 34 個辦公地點擁有 3,000 多名員工。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

Novotech 成立於 1997 年，是一家全球全方位服務臨床合同研究機構 (CRO)，專注於與生物技術公司合作，加速各個階段先進和新穎療法的開發。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2023 年亞太區細胞與遺傳治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自 2006 年以來的亞太合約研究組織年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

該公司提供全面的服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並擁有 5,000 多個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球設有 34 個辦事處，擁有一支由 3,000 多名專業人員組成的專業團隊，是值得信賴的端到端策略合作夥伴。