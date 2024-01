ASi Ekspress Grupp 2023. aasta 4. kvartali digitellimuste tulemused

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 41% (IV kvartalis 15%) ja ulatus detsembri lõpus 207 328-ni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20% (IV kvartalis 4%), ulatudes 102 793-ni.

50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10% (IV kvartalis -2%), ulatudes 24 875-ni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (IV kvartalis 8%), ulatudes 6998-ni.

Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 87% (IV kvartalis 31%), ulatudes 26 427-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 112% (IV kvartalis 39%), ulatudes 39 872-ni.

Leedu meediaportaal Lrytas alustas tasulise sisu müügiga 2023. aasta IV kvartalis ja jõudis detsembri lõpus 6363. digitellimuseni.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„Kogu eelmine aasta ja eriti viimane kvartal kujunesid Ekspress Grupi meediaväljaannetele digitellimuste müügis väga edukaks. Tellimuste koguarv kasvas aastaga Balti riikides 41 protsenti ja ulatus detsembri lõpus 207 000-ni.

Eesti turul kasvas meie suurima meediaettevõtte, Delfi Meedia digitellijate arv aastaga 20% ja ületas detsembris esmakordselt 100 000 tellija piiri. Kui võrrelda suhtena Eesti rahvaarvu, siis on Delfi tõusnud ilmselt üheks edukamaks digitaalsete tellimuste osakaaluga meediaettevõtteks nii Euroopas kui kogu maailmas.

Leedu ja Läti turul toimus 2023. aastal digitaalsele tellimusmudelile üle minemises samuti teatud murrang, mida oleme oodanud juba mõnda aega. Leedu Delfi digitellijate arv kasvas aastaga üle kahe korra ja ulatus aasta lõpuks ligi 40 000 tellimuseni. Läti Delfi tellimuste arv kasvas 87 protsenti ja ulatus aasta lõpuks üle 26 000. Ekspress Grupi uusim Leedu meediaettevõte Lrytas läks digitaalsele tellimismudelile üle viimases kvartalis ning kogus aasta lõpuks juba üle 6000 tellimuse. Need numbrid näitavad, et ka teiste Baltimaade lugejad on sarnaselt Eestile võtmas omaks ajakirjanduse digitaalse tellimise mudelit ja väärtustavad kodumaist, sõltumatut ja oma keeles valmivat sisu.“

Digitellimuste detailne ülevaade

31.12.2023 30.09.2023 muutus 31.12.2022 muutus AS Delfi Meedia 102 793 98 982 4% 85 551 20% AS Õhtuleht Kirjastus 24 875 25 406 -2% 22 530 10% Geenius Meedia OÜ 6 998 6 466 8% 5 616 25% Delfi AS (Läti) 26 427 20 169 31% 14 131 87% Delfi UAB (Leedu) 39 872 28 730 39% 18 780 112% Lrytas UAB (Leedu) 6 363 - - - - Ekspress Grupp kokku 207 328 179 753 15% 146 608 41%





Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.





Argo Rannamets

CFO

AS Ekspress Grupp

E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.