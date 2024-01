Nanterre, le 12 janvier 2024

VINCI réalisera un ensemble d’infrastructures électriques au Sénégal

1 350 km de lignes de transport d’électricité et 8 postes de transformation en très haute tension

Trois ans de travaux

Un contrat de 200 millions d’euros

VINCI Energies a signé avec la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) un contrat de 200 millions d’euros pour la réalisation d’un ensemble d’infrastructures de transport et de distribution d’électricité. Son financement bénéficie du soutien des autorités françaises.

D’une durée de trois ans, les travaux mobiliseront plus de 1 000 personnes. Ils comprennent le déploiement de 1350 km de lignes de transport d’électricité aériennes et souterraines en haute et très haute tension, permettant le raccordement de plusieurs milliers de foyers. Il s’y ajoute la réalisation de huit postes de transformation en très haute tension. Le pilotage du réseau sera lui aussi étendu, notamment avec la mise en place d’une interface de téléconduite et de détection de défauts aériens et souterrains communicants.

Les équipes locales bénéficieront de formations et de transferts de savoir-faire, avec le support des entreprises françaises et marocaines de VINCI Energies.

Ce projet s’intègre au programme de développement du réseau de transport et de distribution électrique sénégalais, dont l’objectif est de renforcer la capacité énergétique du pays de manière durable à horizon 2026 et de renforcer l’accès universel à l’électricité.

