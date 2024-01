Introduction de seuils statutaires de transparence par Syensqo



Bruxelles, Belgique, 12 janvier 2024 - 08h30 CET



En application de l'article 18 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé (la "Loi"), SYENSQO SA (la "Société") publie les seuils de déclaration de transparence statutaires.

Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, les seuils statutaires de déclaration de participation ont été fixés à 3% et 7,5% du total des droits de vote existants, en plus des seuils légaux de 5% et des multiples de 5% du total des droits de vote existants.

Toute personne physique ou morale qui, individuellement ou à la suite d'un accord d’action de concert au sens de la Loi, détient directement ou indirectement des titres de la Société dont le nombre total de droits de vote qui y sont attachés atteint, dépasse ou tombe en dessous d'un des seuils susmentionnés, doit le notifier à la Société et à la FSMA.

Au 11 décembre 2023 :

• Le total du capital s'élevait à : € 1.351.562.792,82

• Le nombre total des titres conférant le droit de vote : 105.876.417

• Le nombre total de droits de vote (= le dénominateur) : 105.876.417

• Le cas échéant, le nombre de titres conférant le droit de vote, par catégorie : Non applicable. En dehors des actions, il n'existe pas d'autres titres émis par Syensqo conférant le droit de vote à leurs détenteurs.

• Le cas échéant, le nombre de droits de vote, par catégorie : Non applicable

Les informations nécessaires concernant les notifications de participations importantes à envoyer à la Société sont disponibles sur son site web



Toutes les notifications peuvent être adressées à investor.relations@syensqo.com







