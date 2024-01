CoinShares nyttjar rättigheten att köpa Valkyrie Funds

CoinShares har bekräftat att de nyttjar sin den strategiska möjligheten att förvärva Valkyrie Funds, vilket stärker dess inträde på den amerikanska marknaden.



12 januari 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited ("CoinShares" eller "bolaget") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), meddelade idag att de har nyttjat rättigheten att förvärva Valkyrie Funds LLC ("Valkyrie Funds Valkyrie Funds LLC (”Valkyrie Funds”), en amerikansk digital tillgångsförvaltare inom investeringsrådgivning, specialiserad på aktivt förvaltade av kryptovaluta-ETF:er, genom Valkyrie Investments Inc. (”Valkyrie Investments”).

CoinShares beslut att nyttja denna option kommer som ett direkt resultat av SEC-godkännandet för emissionen av Valkyries spot Bitcoin ETF, The Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR), som började handlas torsdagen den 11 januari 2024 klockan 09:30 ET på Nasdaq som en del av den första kohorten av emittenter av sådana produkter i USA. Detta beslut ligger i linje med den positiva utvecklingen i det amerikanska regelverket och CoinShares strategi att utöka sitt utbud av digitala tillgångar på den amerikanska marknaden.

När förvärvet är genomfört förväntas förvärvet stärka CoinShares befintliga AUM (Assets Under Management) som för närvarande är på 4,5 miljarder USD med ytterligare cirka 110 miljoner USD, vilket är den nuvarande nivån på AUM inom Valkyries befintliga ETF-produkter: The Valkyrie Bitcoin Fund (Nasdaq: BRRR), The Valkyrie Bitcoin och Ether Strategi ETF (Nasdaq: BTF) och The Valkyrie Bitcoin Miners ETF (Nasdaq: WGMI).

Utövandet av denna option innebär ett avgörande steg i Coinshares förvärvsprocess, vilket tydligt visar bolagets ambition att förvärva Valkyrie Funds. När genomförandet skett kommer förvärvet att leda till en direkt integration av Valkyries Funds och verksamhet i CoinShares-gruppen.

" Sedan vår start 2014 har CoinShares konsekvent lett den europeiska digitala tillgångsindustrin och satt riktmärken för transparens och investerarskydd med sina reglerade digitala tillgångsprodukter. Vår expertis har gjort det möjligt för oss att dominera den europeiska marknaden med över 40 procent av alla tillgångar under förvaltning i krypto-ETP. Att nyttja vår option att förvärva Valkyrie Funds kommer att utöka vår europeiska framgång i USA, och erbjuda stor tillgång till reglerade digitala tillgångsprodukter till amerikanska investerare. Denna expansion är ett tydligt uttryck för vår aptit på förvärv och stärker vår ambition att vara en global ledare inom det digitala tillgångsområdet."

Jean-Marie Mognetti, VD CoinShares

" CoinShares har etablerat sig som den främsta aktören inom digitala tillgångar och vi är glada att se hur de fortsätter att utveckla branschen genom att få tillgång till Valkyries team och expertis. CoinShares välkända kapacitet och bevisad framgång i kombination med våra styrkor styrker oss att driva den amerikanska investeringssfären av digitala tillgångar, särskilt inom ETF-marknaden. Att bli en del av en så stark och framgångsrik grupp utgör en ny fas för oss.” Leah Wald, VD Valkyrie Funds

Förvärvet är i avvaktan på slutförandet av tillfredsställande due diligence, slutförandet av nödvändiga juridiska avtal och slutgiltigt godkännande av styrelsen. Valkyrie Funds behåller sitt operativa oberoende tills förvärvet är helt genomfört och slutfört.





OM COINSHARES

CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.

OM VALKYRIE

Valkyrie är ett specialiserat alternativt finansiellt tjänsteföretag i brytpunkten mellan traditionell finans och den framväxande kryptosektorn, vars bolag syftar till att erbjuda tillgångsförvaltning, forskning och andra tjänster. Med huvudkontor i Nashville erbjuder Valkyrie exponering av den tilltagande klassen digitala tillgångar. Valkyrie leds av erfarna tillgångsförvaltare som tidigare har lanserat flera ETF:er, börsnoterade fonder och börshandlade produkter, inklusive digitala tillgångsfonder, med bakgrund från Guggenheim Partners, MUFG Investor Services (US), Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange och Världsbanken.

