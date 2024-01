Vince Tyra assumera le rôle de Président et chef de la direction de Les Vêtements de Sport Gildan dès le 15 janvier 2024

MONTRÉAL, 12 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») est heureux d’annoncer que Vince Tyra assumera le rôle de Président et chef de la direction dès le lundi 15 janvier 2024. À la demande du conseil, M. Tyra s’est libéré afin que sa date d’entrée en fonction, prévue le 12 février, puisse être devancée pour répondre au besoin d’interagir rapidement avec les parties prenantes clés et d’apporter la stabilité et le leadership nécessaires à la Société à l’aube de ce nouveau chapitre fructueux.

« Lorsque le conseil a entrepris l’étape externe de recherche d’un chef de la direction en mai 2023, nous savions que faire évoluer la Société dans un environnement de plus en plus concurrentiel et complexe demandait un chef de la direction à l’esprit pratique, avec de nouvelles idées, une expérience approfondie de l’industrie du vêtement, une parfaite compréhension du secteur de la fabrication et des compétences spécialisées dans des domaines comme le marketing, la mise en marché et le développement de produits. Après un solide processus de sélection nous ayant permis d’évaluer des candidatures provenant tant de l’interne que de l’externe, nous avons choisi Vince comme prochain chef de la direction de Les Vêtements de Sport Gildan », a déclaré Donald C. Berg, président du conseil d’administration.

Peu de gens ont eu l’occasion, comme Vince, de démontrer leurs compétences en leadership dans une si grande gamme d’industries et dans le cadre de défis de gestion aussi variés. Et bien que ses expériences soient diversifiées, le fil conducteur de sa carrière a été d’utiliser son acuité financière, sa saine gestion et son aptitude à bâtir des équipes et à rassembler les gens autour d’une stratégie et d’une vision communes pour améliorer les entreprises et les organisations qu’il a dirigées.

Vince a connu une carrière remarquable. Il a investi dans sa propre entreprise de vêtements de sport qu’il a fait croître alors qu’il était dans la vingtaine, utilisant Gildan comme principal fournisseur. Fort de ce succès précoce, il s’est ensuite joint à Fruit of the Loom où le conseil d’administration l’a promu président alors que l’entreprise traversait des moments sombres afin qu’il conçoive et mette en œuvre un plan de restructuration qui a permis de remettre Fruit of the Loom sur pied du point de vue financier avant sa vente éventuelle à Berkshire Hathaway.

Bain Capital a noté le travail de redressement de Vince chez Fruit of the Loom et a retenu ses services comme chef de la direction de Broder Bros., distributeur de vêtements de premier plan, entreprise auprès de laquelle il a su suivre avec succès les traces du fondateur. Au cours des six années pendant lesquelles il a été chef de la direction de Broder, Vince a triplé les revenus de Broder et en a fait un chef de file de l’industrie. Plus tard, Bain Capital a présenté Vince à Southfield Capital, où il a connu une carrière florissante en capital d’investissement. Vince a siégé au conseil d’administration de dix sociétés et a rempli les fonctions de chef de la direction par intérim auprès de trois sociétés les aidant chacune à progresser vers une situation financière favorable.

Yoo Jin Kim était directeur auprès de Bain Capital lorsque M. Tyra était chef de la direction de Broder Bros., alors détenue par Bain. Par la suite, M. Kim a présenté M. Tyra au fondateur de Southfield Capital.

« Ayant près de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement privé, j’ai travaillé avec d’innombrables chefs de la direction dans de nombreux secteurs. Vince faisait partie de ceux qui se distinguaient parmi ces dirigeants émérites compte tenu de sa force de leadership, de sa capacité à mettre en place des équipes et une culture solides, de son rendement financier, de son expérience en matière d’acquisition et de sa forte personnalité. Gildan a beaucoup de chance d’avoir Vince comme prochain chef de file. J’ai énormément confiance en l’avenir de l’entreprise sous sa direction », a déclaré M. Kim.

En 2017, Vince a fait le changement sans doute le plus audacieux de sa carrière lorsqu’il a accepté de redonner ses lettres de noblesse au programme sportif de la NCAA entaché de scandale à la puissante Université de Louisville. Pendant son mandat, il a instauré une nouvelle culture d’excellence et de respect des règles tout en rebâtissant le programme sportif. Il a dirigé avec aplomb, remplaçant des instructeurs, négociant les droits de dénomination du stade, réalisant des levées de fonds records, encadrant le taux de graduation le plus élevé, stabilisant les finances du département et mettant sur pied un très respecté programme de développement du leadership à l’école de commerce qui a permis de former des centaines de cadres supérieurs.

J. David Grissom, ancien vice-président du conseil de PNC Financial, était président du conseil des fiduciaires à l’Université de Louisville lorsque ce conseil a retenu les services de Vince :

« Vince Tyra bénéficie d’une renommée exceptionnelle comme leader. Le conseil des fiduciaires a fait appel à lui pour redorer le programme sportif dont la réputation avait été ternie par le scandale et la controverse. Il a rapidement fait une grande différence. Vince a écouté, évalué la situation, puis a pris les décisions difficiles qui s’imposaient pour rétablir l’intégrité du programme. Vince est un leader calme, confiant et ferme. Il ne cherche pas à voler la vedette. Il commençait chaque réunion en demandant « Quelle est la bonne chose à faire dans ce cas? ». Il a un bon sens moral. Le conseil d’administration de Gildan ne regrettera jamais sa décision d’embaucher Vince Tyra en tant que chef de la direction. »

Plus récemment, Vince a dirigé la stratégie d’entreprise chez Houchens Industries, une société de portefeuille détenue par des employés dont les produits d’exploitation s’élèvent à 4 G$. Dion Houchins est le chef de la direction et président du conseil de Houchens :

« En un court laps de temps, Vince est devenu un membre inestimable de l’équipe de haute direction de Houchens. Son expérience de leader au sein de différentes industries avant son arrivée chez Houchens a fait de lui la personne toute désignée pour évaluer les acquisitions éventuelles et faire des recommandations stratégiques à ce sujet ainsi que pour ajuster l’orientation et la stratégie à l’égard du portefeuille existant de Houchens. La capacité de Vince à s’imprégner des subtilités d’une entreprise et son aptitude à bien l’évaluer sont des compétences qu’il a peaufinées au cours de ses 35 années d’expérience à des échelons élevés en affaires. Vince était la bonne personne au bon moment pour Houchens, et nous sommes maintenant une entreprise plus forte grâce à lui. Avec les bons outils et le bon soutien, les employés et les actionnaires de Gildan retireront des avantages similaires de son leadership. Vince est un professionnel des affaires dans tous les sens du terme. »

Le conseil est heureux d’accueillir Vince Tyra à Montréal et est enthousiaste à l’idée de travailler avec lui alors qu’il s’appuiera sur les bases solides de Gildan pour lui assurer le succès continu dans l’avenir.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l’information relative à nos objectifs et à nos stratégies. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes conditionnels ou prospectifs tels que « peut », « sera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « projette », « suppose », « anticipe », « planifie », « prévoit », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variantes de ceux-ci ou une terminologie similaire. Nous vous invitons à consulter les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits dans les sections « Gestion des risques financiers », « Estimations et jugements comptables critiques » et « Risques et incertitudes » de notre plus récent rapport de gestion pour une analyse des divers facteurs susceptibles d’influer sur ces énoncés prospectifs. Les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection sont également énoncés dans ce document.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d’une conclusion ou d’une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques et financières générales à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons et notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance. Ces facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société au cours des périodes futures diffère considérablement de toute estimation ou projection du rendement futur exprimé ou sous-entendu dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse.

Rien ne garantit que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs s’avéreront exactes. L’objectif des énoncés prospectifs est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction à l’égard de la performance financière future de la Société et ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. De plus, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs inclus, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation ou la réglementation applicable l’exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes lui conférant des droits de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.