EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 12.1.2024 KLO 16:02

Eezy Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta - Sentica Buyout V Ky

Eezy Oyj on vastaanottanut 12.1.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout V Ky:n osuus Eezy Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 25 % rajan 12.1.2024.

Eezy Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 25 046 815.

Sentica Buyout V Ky:n kokonaisosuus Eezy Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden

kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön

osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 28.21 % 0 % 28.21 % 25 046 815 Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - 28.21 % -

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan ohittamisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärää Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000322326 7 065 658 0 28.21 % 0 A YHTEENSÄ 7 065 658 28.21 %





Lisätietoja:

Hannu Nyman

talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 50 306 9913