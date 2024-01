Frédéric BILLY est nommé Directeur commercial et Marketing de Telehouse France

Telehouse, leader et pionnier des Datacenters, spécialiste des solutions d'hébergement informatique à forte connectivité en Europe, complète son équipe de Management pour accélérer son plan de croissance ces prochaines années. Diplômé de l’INSA et de l’ESSEC, Frédéric BILLY devra définir et piloter la nouvelle stratégie commerciale et marketing de Telehouse France pour accélérer sa croissance et développer la présence du groupe en régions. Dans ce contexte, il pourra s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise pendant plus de vingt ans dans des structures de premier plan . Membre du comité de Direction, il est rattaché à La Direction générale et pilote une équipe de 7 collaborateurs.

Frédéric BILLY, Directeur commercial et marketing de Telehouse France « Nous avons un plan de croissance ambitieux qui va nous permettre de déployer à l’échelle nationale de nouveaux datacenters et points de présence qui bénéficient d’une conception de nouvelle génération et qui allient performance, évolutivité, sécurité et maitrise énergétique. Nous bénéficions de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien notre projet. Rejoindre l’équipe de Telehouse France est donc une superbe opportunité d’évoluer aux côtés d’experts unanimement reconnus sur le marché pour leur savoir-faire. »