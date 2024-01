Alira Health s’associe à Sancare pour stimuler l’innovation sanitaire en France

FRAMINGHAM, État du Massachusetts, 12 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health, cabinet de conseil international en recherche clinique, et Sancare, entreprise primée focalisée sur l’exploitation des données hospitalières augmentée par l’intelligence artificielle (IA), annoncent aujourd’hui la conclusion d’une alliance. Les entreprises s’associent pour lancer Realli™, une source révolutionnaire de données approfondies et augmentées par l’IA sur les dossiers médicaux électroniques (DME) hospitaliers, liées aux réclamations d’un réseau solidaire d’hôpitaux français en plein développement. À l’appui de leurs compétences conjuguées, à savoir d’une part l’expertise et les profondes connaissances d’Alira Health en matière de santé, et de l’autre la technologie et la maîtrise des systèmes de données hospitalières de Sancare, ce partenariat poussera l’innovation en optimisant son développement et en élargissant l’accès aux solutions de soins de santé pour les patients et les prestataires de soins.

Pour Jean-François Ricci, directeur de l’accessibilité chez Alira Health, « l’alliance entre Alira Health et Sancare apporte des synergies autour d’une gamme complète de services permettant l’accès aux données, l’analyse et l’adoption de pratiques fondées sur les preuves, sources de solutions concrètes, pertinentes et réelles pour les patients. Notre collaboration donne naissance à un centre unique dédié à la conception d’études, à l’analyse de données et à la transmission d’informations exploitables répondant aux besoins de la recherche clinique, mais aussi aux besoins en matière d’accès au marché en France et au-delà. »

« Ce partenariat est synonyme d’innovation pour les organisations de santé et les sciences de la vie, notamment pour les études menées à partir de preuves du monde réel et pour les propriétaires de données, » observe Thomas Duval, PDG de Sancare, avant de poursuivre : « La convergence de nos forces respectives en matière de conseil, de recherche, de technologie, de données, et de réseau fait naître une considérable enveloppe de nouvelles ressources de preuves au bénéfice des entreprises développant des solutions pour les patients. »

En reliant les données des DME aux besoins d’un robuste réseau hospitalier en pleine croissance, le partenariat permet de dépasser les nombreuses contraintes de l’approche traditionnelle relative aux actuelles données et aux cohortes prospectives. En ouvrant l’accès à de larges volumes de données cliniques hospitalières approfondies liées aux besoins exprimés pour combler les lacunes en matière de preuves, la collaboration entre Alira Health et Sancare apporte beaucoup de valeur à l’ensemble du cycle de vie des médicaments et des technologies médicales.

Le partenariat repose d’abord sur la relation de confiance qu’Alira Health a su développer avec les acteurs des sciences de la vie depuis plus de 20 ans, ancrée dans leur savoir clinique et leur vision stratégique, avec la participation motrice des patients. Ensuite, l’expertise de Sancare dans le développement de la solution Realli, une plateforme qui offre un accès en temps quasi-réel à l’intégralité des DME connectés aux besoins exprimés de ses hôpitaux partenaires, permet d’accélérer la publication des résultats d’études.

À propos d’Alira Health

Alira Health est un cabinet de conseil international en recherche clinique dont la mission vise à humaniser les soins de santé et les sciences de la vie avec le concours des patients par le biais de technologies innovantes et d’experts en consulting. Du développement aux soins médicaux, Alira Health complète l’expertise de ses clients spécialisés dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des technologies médicales, mais aussi dans la défense des patients en leur proposant toute une gamme de services tout au long du cycle de vie de leurs solutions. Pour en savoir plus, consultez AliraHealth.com.

À propos de Sancare

Sancare est une entreprise primée dont la mission vise l’exploitation du potentiel des données hospitalières par l’IA, en se spécialisant dans l’apprentissage automatique appliqué aux données hospitalières, et en collaborant avec certains des meilleurs scientifiques du domaine. La société permet de faire avancer la recherche clinique et augmente la densité des études du monde réel grâce à un accès exclusif à des DME hospitaliers complets et à des données administratives, alimentées par une IA et un enrichissement sémantique exclusifs. Pour en savoir plus, consultez Sancare.fr.

Contact :

Jean-François Ricci

jf.ricci@alirahealth.com