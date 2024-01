EEZY OYJ -- SIJOITTAJAUUTINEN -- 12.1.2024 KLO 16:40

Eezy Oyj:n suuromistajia ja avainhenkilöitä teki sijoituksen Eezyn osakkeisiin

Joukko Eezyn nykyisiä omistajia sekä johtoa on tehnyt merkittävän sijoituksen yhtiöön. Tietojemme mukaan myös Eezyn franchise – yrittäjiä sekä alaa hyvin tuntevia yksityishenkilöitä on sijoittajien joukossa. Ostajia yhdistää se, että he tuntevat Eezy Oyj:n liiketoimintaa hyvin, ja monilla heillä on yrittäjä- ja perheyhtiötaustaa alalta. Osakkeiden myyjänä oli yhtiön toiseksi suurin omistaja NoHo Partners Oyj, joka on ilmoittanut luopuneensa omistuksestaan.

”Olen iloinen siitä, että avainhenkilömme, franchise-yrittäjämme ja Eezyn toimintaa pitkältä ajalta hyvin tuntevat henkilöt hyödynsivät mahdollisuuden lisätä omistusta yhtiöstä. Sijoittaminen yhtiöömme kertoo vahvasta uskosta yhtiömme tulevaisuuteen työelämän kokonaisvaltaisena asiantuntijatalona. Näiden sijoitusten myötä pääomistajissamme korostuu entisestään yrittäjyys- ja perheyhtiötausta, mikä on mielestäni hieno asia”, kommentoi Eezyn toimitusjohtaja Siina Saksi.





Lisätietoja:

Siina Saksi

Toimitusjohtaja

siina.saksi@eezy.fi

puh. +358 50 550 3912

Hannu Nyman

Talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 50 306 9913