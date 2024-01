Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – Opdateret informationsdokument

Selskabsmeddelelse nr. 1, 2024

Hellerup, 12. januar 2024

Opdatering af informationsdokument for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S





I henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde er informationsdokumentet for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S opdateret og offentliggøres dags dato.

Dokumentet kan findes vedlagt denne meddelelse samt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk , hvor det kan downloades, ligesom det gør sig gældende for selskabets vedtægter m.m.

Kontakt





Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør

+45 70 25 00 05

e-mail: info@artha.dk



Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftede filer