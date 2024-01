Dékuple : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité

entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF



Paris, le 12 janvier 2024 (17h45) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

3.994 titres

98.958,86 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

446 Transactions à l'achat

446 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

12.329 titres et 351.341,9 euros à l'achat

11.373 titres et 320.247,4 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 181,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



CALYPTUS

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 446 12329 351341,9 446 11373 320247,4 03/07/2023 2 101 3151,2 1 1 31,2 04/07/2023 0 0 0 2 100 3140 06/07/2023 5 200 6280 2 100 3160 07/07/2023 0 0 0 5 14 442,1 10/07/2023 4 201 6311,6 1 1 31,7 11/07/2023 2 101 3161,6 1 1 31,6 12/07/2023 4 100 3130 2 86 2709 13/07/2023 4 301 9411,5 1 1 31,5 14/07/2023 4 160 4893,1 0 0 0 17/07/2023 3 34 1020,1 3 36 1094,1 18/07/2023 1 1 30,4 3 25 760 19/07/2023 1 1 30,1 5 100 3029,8 20/07/2023 2 101 3030,3 8 581 17826,3 21/07/2023 5 184 5650,8 1 1 31 24/07/2023 3 101 3090,6 5 201 6202 25/07/2023 1 1 31 5 101 3141 26/07/2023 1 1 31 1 1 31 27/07/2023 1 1 31,1 2 101 3151,1 28/07/2023 1 1 31,2 1 1 31,2 31/07/2023 5 401 12351,2 1 1 31,2 01/08/2023 7 201 6170,8 5 109 3360,4 02/08/2023 1 1 31 1 1 31 03/08/2023 2 51 1576,1 5 207 6501,3 04/08/2023 4 120 3764,4 5 181 5752 07/08/2023 6 203 6394 2 101 3191,6 08/08/2023 12 449 13964,9 1 1 31,3 09/08/2023 8 401 12110,6 2 21 636,6 10/08/2023 2 101 3030,1 2 101 3050,1 11/08/2023 1 1 29,9 1 1 29,9 14/08/2023 1 1 30,2 1 1 30,2 15/08/2023 6 143 4281,8 3 12 362,4 16/08/2023 4 163 4877,7 1 1 30,1 17/08/2023 4 254 7578,9 1 1 30,1 18/08/2023 6 101 2989,8 3 111 3307,8 21/08/2023 4 186 5432,9 1 1 29,4 22/08/2023 15 601 17008,5 1 1 28,5 23/08/2023 2 96 2659,4 1 1 27,9 24/08/2023 1 1 27,8 4 221 6193,8 25/08/2023 1 1 28,3 3 19 541,3 28/08/2023 3 98 2822,6 12 471 13693,7 29/08/2023 1 1 29,1 9 251 7404,1 30/08/2023 7 101 2999,8 1 1 29,8 31/08/2023 3 51 1515 1 1 30 01/09/2023 2 51 1530,2 6 151 4570,2 04/09/2023 4 101 3060,6 2 7 213 05/09/2023 5 151 4530,4 4 101 3040,4 06/09/2023 1 1 30,2 2 5 151,8 07/09/2023 1 1 30,2 1 1 30,2 08/09/2023 7 301 8880,1 1 1 30,1 11/09/2023 6 189 5390,6 3 51 1459 12/09/2023 3 101 2888,5 8 201 5788,5 13/09/2023 1 1 29,2 3 57 1671,2 14/09/2023 1 1 29,4 8 152 4518,1 15/09/2023 3 71 2119 5 51 1545 18/09/2023 2 51 1555,5 11 151 4625,5 19/09/2023 5 125 3805,5 8 101 3100,7 20/09/2023 2 30 909,3 1 1 30,6 21/09/2023 2 30 903,2 1 1 30,3 22/09/2023 3 51 1535,1 1 1 30,1 25/09/2023 1 1 30 1 1 30 26/09/2023 5 101 3000,1 1 1 30,1 27/09/2023 1 1 29,6 3 51 1514,6 28/09/2023 1 1 29,8 4 101 3029,8 29/09/2023 3 101 3060,2 6 101 3080,2 02/10/2023 14 471 13550,9 1 1 28,9 03/10/2023 14 511 13888,3 2 1101 28628,3 04/10/2023 9 101 2495,1 6 151 3795,1 05/10/2023 1 1 25,3 7 151 3865,3 06/10/2023 4 101 2636 7 151 3956 09/10/2023 2 7 180,6 9 251 6675,8 10/10/2023 6 38 1018,6 1 1 27 11/10/2023 3 51 1367 2 51 1377 12/10/2023 1 1 26,8 1 1 26,8 13/10/2023 6 101 2676,7 4 23 611,9 16/10/2023 11 451 11516,2 2 51 1336,2 17/10/2023 6 151 3790,3 2 9 229,3 18/10/2023 2 34 846,6 2 51 1279,9 19/10/2023 3 53 1308,9 2 5 124,5 20/10/2023 17 501 11914,5 1 1 24,5 23/10/2023 10 221 4974,7 1 1 22,7 24/10/2023 5 101 2191,7 1 1 21,7 25/10/2023 1 1 21,7 1 1 21,7 26/10/2023 1 1 21,7 2 51 1116,7 27/10/2023 1 1 22,1 9 201 4487,1 30/10/2023 3 51 1137,3 2 51 1147,3 31/10/2023 1 1 22,3 6 151 3427,3 01/11/2023 1 1 22,8 2 16 369,3 02/11/2023 1 1 23 10 401 9543 03/11/2023 2 29 716,5 3 51 1269,9 06/11/2023 5 180 4434,7 8 238 6015,9 07/11/2023 1 1 25,7 3 51 1320,7 08/11/2023 5 151 3850,9 1 1 25,9 09/11/2023 1 1 25,3 1 1 25,3 10/11/2023 1 1 25,3 6 151 3880,3 13/11/2023 1 1 26,1 3 51 1331,1 14/11/2023 6 236 6024,6 1 1 26,1 15/11/2023 1 1 26,2 4 31 818,2 16/11/2023 1 1 26,4 1 1 26,4 17/11/2023 3 51 1336,3 1 1 26,3 20/11/2023 1 1 26,2 3 101 2676,2 21/11/2023 3 41 1078,6 1 1 26,6 22/11/2023 1 1 26,2 3 51 1346,2 23/11/2023 3 51 1336,2 3 51 1356,2 24/11/2023 3 26 683,4 2 51 1356,6 27/11/2023 0 0 0 17 502 14018,4 28/11/2023 5 52 1501,9 7 400 11560,7 29/11/2023 6 251 7154,4 5 132 3884,2 30/11/2023 4 72 2072,5 4 114 3328,6 01/12/2023 2 103 2971,4 3 47 1386,5 04/12/2023 7 152 4347,2 4 59 1709,4 05/12/2023 4 151 4198,2 2 9 255,4 06/12/2023 9 224 6038,9 10 293 8014,7 07/12/2023 2 51 1428 5 102 2866,4 08/12/2023 1 1 28,1 13 251 7178,1 11/12/2023 3 37 1058,2 1 1 28,6 12/12/2023 6 208 5961,3 3 51 1478,9 13/12/2023 2 51 1448,4 6 111 3166,4 14/12/2023 3 101 2853,5 8 152 4332,1 15/12/2023 3 51 1478,7 6 230 6707,1 18/12/2023 9 251 7028 6 99 2801,2 19/12/2023 1 1 28,1 2 51 1438,1 20/12/2023 2 11 314,2 6 151 4318,2 21/12/2023 1 1 28,7 3 101 2918,7 22/12/2023 2 51 1484,1 2 51 1489,1 27/12/2023 1 1 28,8 4 51 1478,8 28/12/2023 2 4 115,2 4 101 2958,8 29/12/2023 1 1 29,3 2 51 1509,3

