KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 12 janvier 2023

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2023 :

Moyens disponibles au 31 décembre 2023 : 0 action Klépierre et 11 111 254,90 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 870 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 804 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 151 702 titres pour 50 468 516,45 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 187 702 titres pour 51 288 769,09 euros.

Il est rappelé que :

Au 30 juin 2023, les moyens disponibles étaient de 36 000 actions Klépierre et 10 118 599,65 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Képler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 actions Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 03/07/2023 8 16 14 000 18 000 322 560,00 415 620,00 04/07/2023 - 25 - 16 000 - 378 880,00 05/07/2023 33 4 29 000 2 000 682 950,00 47 800,00 06/07/2023 60 - 34 000 - 789 820,00 - 07/07/2023 36 - 22 000 - 491 040,00 - 10/07/2023 10 14 14 000 20 000 315 700,00 452 400,00 11/07/2023 2 43 4 000 28 801 90 800,00 665 303,10 12/07/2023 2 21 2 000 22 000 47 000,00 524 260,00 13/07/2023 10 25 17 000 17 000 408 850,00 409 530,00 14/07/2023 12 8 10 000 10 000 238 800,00 239 900,00 17/07/2023 15 13 17 801 10 000 424 019,82 239 000,00 18/07/2023 18 12 13 000 13 000 308 620,00 309 790,00 19/07/2023 45 13 29 000 17 000 697 740,00 411 230,00 20/07/2023 24 18 19 000 12 000 457 710,00 290 520,00 21/07/2023 14 12 10 641 11 000 255 916,05 265 870,00 24/07/2023 34 17 20 000 16 000 482 200,00 387 840,00 25/07/2023 19 29 16 000 14 000 382 560,00 335 860,00 26/07/2023 25 50 10 000 40 000 237 200,00 952 400,00 27/07/2023 31 45 26 000 34 095 624 780,00 820 666,65 28/07/2023 63 70 36 000 42 000 859 680,00 1 005 900,00 31/07/2023 19 41 18 000 29 905 433 080,00 720 710,50 Sous-total juillet 2023 480 476 361 442 372 801 8 551 025,87 8 873 480,25 01/08/2023 40 16 32 000 12 000 767 040,00 288 120,00 02/08/2023 59 63 43 000 52 000 1 035 440,00 1 256 320,00 03/08/2023 76 37 50 001 32 001 1 191 523,83 765 463,92 04/08/2023 78 84 54 000 66 000 1 279 260,00 1 568 820,00 07/08/2023 73 30 44 188 24 500 1 045 488,08 580 405,00 08/08/2023 28 35 20 000 28 000 474 600,00 668 360,00 09/08/2023 24 31 16 000 18 000 384 320,00 434 340,00 10/08/2023 10 43 8 000 31 000 193 280,00 750 200,00 11/08/2023 49 - 32 000 - 766 400,00 - 14/08/2023 12 3 8 000 2 000 191 200,00 47 920,00 15/08/2023 33 25 25 000 21 000 590 250,00 497 280,00 16/08/2023 11 11 6 000 7 000 142 680,00 167 090,00 17/08/2023 18 6 9 000 8 000 213 120,00 190 240,00 18/08/2023 26 8 19 000 13 000 448 020,00 307 450,00 21/08/2023 27 5 20 000 4 000 468 600,00 94 520,00 22/08/2023 15 4 8 000 4 000 187 600,00 94 120,00 23/08/2023 24 11 15 000 8 000 353 850,00 189 440,00 24/08/2023 48 14 28 000 12 000 663 880,00 287 040,00 25/08/2023 10 18 10 000 10 000 235 900,00 237 200,00 28/08/2023 9 17 10 000 15 000 235 500,00 355 050,00 29/08/2023 15 45 20 000 27 000 482 000,00 653 130,00 30/08/2023 15 12 12 000 8 000 289 200,00 194 320,00 31/08/2023 3 22 12 000 17 000 292 800,00 417 010,00 Sous-total août 2023 703 540 501 189 419 501 11 931 951,91 10 043 838,92





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/09/2023 15 3 16 000 2 000 389 920,00 49 200,00 04/09/2023 23 1 16 000 2 000 387 840,00 48 900,00 05/09/2023 15 30 6 000 17 000 144 120,00 412 080,00 06/09/2023 3 5 2 038 2 000 49 238,08 48 600,00 07/09/2023 25 15 17 000 6 000 412 250,00 146 520,00 08/09/2023 13 34 14 000 16 000 338 660,00 389 120,00 11/09/2023 10 10 8 000 6 000 195 520,00 147 120,00 12/09/2023 10 8 9 000 8 000 220 320,00 197 040,00 13/09/2023 15 16 8 000 12 000 196 240,00 296 040,00 14/09/2023 20 23 11 000 22 000 271 810,00 546 480,00 15/09/2023 43 18 26 000 6 201 650 260,00 156 141,18 18/09/2023 55 13 29 000 8 000 717 460,00 199 120,00 19/09/2023 19 18 6 000 18 000 148 080,00 446 760,00 20/09/2023 7 35 8 000 24 000 199 520,00 601 920,00 21/09/2023 36 6 26 000 8 000 642 200,00 198 640,00 22/09/2023 30 16 20 000 11 000 487 800,00 269 720,00 25/09/2023 48 10 40 000 6 000 947 200,00 142 320,00 26/09/2023 55 7 38 000 9 000 881 220,00 210 870,00 27/09/2023 14 4 14 000 6 000 317 100,00 136 500,00 28/09/2023 19 21 25 000 23 000 566 000,00 522 790,00 29/09/2023 - 91 - 53 166 - 1 231 856,22 Sous-total septembre 2023 475 384 339 038 265 367 8 162 758,08 6 397 737,40 02/10/2023 27 2 22 000 2 000 506 000,00 46 700,00 03/10/2023 48 5 34 000 8 000 766 360,00 182 480,00 04/10/2023 11 37 4 000 40 000 88 600,00 904 000,00 05/10/2023 - 21 - 23 000 - 522 560,00 06/10/2023 21 12 20 000 15 000 450 800,00 342 450,00 09/10/2023 16 - 10 000 - 225 800,00 - 10/10/2023 24 13 21 000 6 000 475 860,00 137 100,00 11/10/2023 7 31 2 842 31 000 64 087,10 706 180,00 12/10/2023 21 27 20 000 19 000 458 200,00 438 710,00 13/10/2023 38 8 25 000 11 000 554 000,00 247 610,00 16/10/2023 - 18 - 19 665 - 441 282,60 17/10/2023 21 23 20 000 16 000 448 000,00 360 800,00 18/10/2023 33 11 21 000 7 000 467 670,00 157 010,00 19/10/2023 43 5 23 880 3 000 521 300,40 66 000,00 20/10/2023 15 33 15 000 33 000 324 300,00 718 080,00 23/10/2023 17 33 22 000 32 000 474 980,00 695 360,00 24/10/2023 - 45 - 37 000 - 819 920,00 25/10/2023 38 50 44 000 38 000 967 560,00 839 040,00 26/10/2023 70 70 42 000 58 000 918 120,00 1 279 480,00 27/10/2023 38 86 26 000 70 356 580 320,00 1 578 085,08 30/10/2023 25 26 18 000 20 000 405 720,00 452 400,00 31/10/2023 - 26 - 20 000 - 455 200,00 Sous-total octobre 2023 513 582 390 722 509 021 8 697 677,50 11 390 447,68





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/11/2023 6 44 7 000 20 000 160 230,00 461 200,00 02/11/2023 - 46 - 32 000 - 764 160,00 03/11/2023 29 - 33 000 - 806 850,00 - 06/11/2023 107 19 48 000 13 096 1 156 800,00 319 411,44 07/11/2023 44 54 54 000 42 000 1 245 780,00 959 280,00 08/11/2023 13 4 12 000 12 000 271 800,00 272 400,00 09/11/2023 4 8 10 000 12 605 226 400,00 286 763,75 10/11/2023 12 1 11 000 2 000 247 830,00 45 200,00 13/11/2023 15 - 16 000 - 360 800,00 - 14/11/2023 2 65 3 000 63 000 67 350,00 1 439 550,00 15/11/2023 36 7 13 000 10 000 297 960,00 230 400,00 16/11/2023 11 28 15 143 12 000 345 714,69 275 520,00 17/11/2023 - 25 - 20 000 - 461 200,00 20/11/2023 11 6 14 857 5 000 340 819,58 115 500,00 21/11/2023 20 1 24 000 1 545 760,00 23,08 22/11/2023 1 28 4 000 28 999 90 800,00 661 467,19 23/11/2023 5 11 6 000 10 000 136 200,00 227 700,00 24/11/2023 15 3 15 000 2 000 342 900,00 46 000,00 27/11/2023 5 23 2 000 23 000 45 500,00 526 240,00 28/11/2023 7 7 6 000 8 000 137 400,00 183 680,00 29/11/2023 14 15 14 000 14 000 322 840,00 323 540,00 30/11/2023 14 14 14 000 8 000 323 820,00 185 840,00 Sous-total novembre 2023 371 409 322 000 337 701 7 473 554,27 7 785 075,46 01/12/2023 4 31 4 000 21 000 92 200,00 488 250,00 04/12/2023 11 4 15 000 4 000 350 550,00 94 200,00 05/12/2023 18 16 13 000 13 000 302 640,00 303 680,00 06/12/2023 19 8 14 000 6 313 326 900,00 148 039,85 07/12/2023 34 22 19 000 26 000 440 800,00 606 320,00 08/12/2023 11 15 16 000 12 687 376 640,00 299 793,81 11/12/2023 15 17 12 000 8 000 282 360,00 188 640,00 12/12/2023 58 46 40 754 34 000 958 941,62 801 720,00 13/12/2023 31 43 21 326 36 000 502 867,08 850 680,00 14/12/2023 - 54 - 28 000 - 684 040,00 15/12/2023 50 3 23 642 3 000 578 756,16 74 850,00 18/12/2023 31 25 21 198 21 000 515 535,36 514 500,00 19/12/2023 - 16 - 10 000 - 245 900,00 20/12/2023 7 8 8 000 3 000 198 240,00 74 550,00 21/12/2023 31 16 17 391 12 001 427 818,60 296 424,70 22/12/2023 5 4 6 000 2 000 148 320,00 49 600,00 27/12/2023 3 38 6 000 25 000 148 980,00 621 500,00 28/12/2023 - 40 - 15 721 - 391 138,48 29/12/2023 - 7 - 2 589 - 64 362,54 Sous-total décembre 2023 328 413 237 311 283 311 5 651 548,82 6 798 189,38 TOTAL 2ème SEMESTRE 2023 2 870 2 804 2 151 702 2 187 702 50 468 516,45 51 288 769,09

