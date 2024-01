Kennisgeving transparantieverklaring

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaring van belangrijke deelnemingen bekend die op 11 januari 2024 werd ontvangen.

Op 9 januari 2024 bezat de Heer Guo Guangchang and Fosun International Holdings Ltd. 2 399 214 stemverlenende effecten of stemrechten van Ontex, wat 2,91% van de stemverlenende effecten voorstelt, en heeft daarmee de drempel van 3% neerwaarts overschreden.

Kennisgevingsdetails

Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige personen: De Heer Guangchang Guo, met adres Flat A, 29/F, Tower 2, Queen´s Terrace, 1 Queen Street, Hong Kong Fosun International Holdings Ltd., met adres Kingston Chambers, PO box 173, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

Datum van drempeloverschrijding: 9 januari 2024

Overschreden drempel: 3% neerwaarts

Noemer op datum van kennisgeving: 82 347 218 aandelen

Datum kennisgeving: 11 januari 2024

Details van de kennisgeving:

Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten # stemrechten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten De heer Guo Guangchang 0 0 0 0,00% 0,00% Fosun International Holding Ltd. 0 0 0 0,00% 0,00% Fosun Holdings Ltd. 0 0 0 0,00% 0,00% Fosun International Ltd. 0 0 0 0,00% 0,00% Fosun Yinkong Holdings (HK) Ltd. 0 0 0 0,00% 0,00% Bridge Fortune Investment S.à.r.l. 0 0 0 0,00% 0,00% Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 0 0 0 0,00% 0,00% Hauck Aufhäuser Fund Platforms SA 0 0 0 0,00% 0,00% Hauck Aufhäuser Fund Services SA 3 200 373 2 399 214 0 2,91% 0,00% Totaal 3 200 373 2 399 214 0 2,91% 0,00%

Bijkomende informatie: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. is de discretionaire vermogensbeheerder en oefent de stemrechten naar eigen goeddunken uit bij gebrek aan specifieke instructies.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waarmee de deelneming daadwerkelijk wordt aangehouden: zie pdf.



